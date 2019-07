Órfãos da Terra- Jamil humilha Dalila. Empresária insiste em se deitar com o marido, já que os dois terão um ‘filho’ juntos, mas o libanês dá um fora daqueles e a leva às lágrimas

Dalila insiste em estabelecer uma relação afetiva com Jamil, mesmo ele deixando claro que não quer nada com ela. A loira tenta dormir com o marido, mais uma vez, e fala do filho que os “dois” estão esperando: