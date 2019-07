PMA credencia oficineiros para prestação de serviço na Assistência Social

30/07/19 - 10:15:03

A Prefeitura de Aracaju segue com o Edital de Chamada Pública nº 02/2018 de credenciamento de pessoas físicas para prestar serviço como oficineiros nas unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social aberto. Profissionais de diversas áreas de atuação podem fazer o credenciamento. Atualmente, os profissionais prioritários são os oficineiros de Educação Física, Artes Manuais e Música/Percussão.

Os candidatos às vagas ministrarão oficinas socioeducativas, que consistem em atividades complementares dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) das instituições da Assistência Social. As oficinas objetivam trabalhar as capacidades e potencialidades dos usuários da Política de Assistência Social de Aracaju e proporcionar vivências culturais, lúdicas, esportivas e de lazer.

Segundo o secretário municipal da Assistência Social Antônio Bittencourt, o edital está aberto desde o início do ano passado e, através do credenciamento, vários profissionais foram convocados para atuar nas instituições assistenciais do município. “Desde quando o edital foi aberto, a Prefeitura faz as convocações de acordo com as necessidades que vão surgindo. Os profissionais credenciados ficam em uma fila de espera. Quando surge a vaga, a Comissão de Avaliação e Credenciamento avalia e se tudo estiver de acordo com os requisitos, contratamos o profissional”, disse.

Ainda de acordo com o secretário Bittencourt, os oficineiros têm funções muito importantes na execução dos serviços da pasta e no cumprimento de parte daquilo que o Sistema Único de Assistência Social (Suas) demanda de cada município. “Eles nos ajudam, por meio dos seus trabalhos, a fazer com que aquela criança ou adolescente esteja mais presente no Cras, por exemplo, aprendendo algo que, para muitos, pode ser novo. Temos várias oficinas que, além de estimular os participantes, ainda colaboram para que cresçam e se tornem pessoas independentes”, complementou.

O edital está disponível na aba de editais do site da Prefeitura de Aracaju. Para fazer o credenciamento, o interessado deve comparecer com todos os documentos exigidos à sede da Assistência Social da capital sergipana, que fica instalada no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, localizado na rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42, conjunto Costa e Silva, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Outras informações podem ser obtidas contatando-se à Secretaria da Assistência Social no telefone 4009-7860.