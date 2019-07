ARACAJU: PREFEITURA ANUNCIA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE JULHO PARA O DIA 31

30/07/19 - 04:47:20

O prefeito Edvaldo Nogueira divulgou, na noite desta segunda-feira, 29, o pagamento dos salários dos servidores referente ao mês de julho. Em mais uma live com os internautas, o gestor municipal anunciou que todos funcionários ativos e inativos terão seus vencimentos creditados nas contas na noite de terça-feira, 30, podendo sacá-los na manhã no dia seguinte, 31. Na data também será paga a primeira parcela do décimo terceiro de quem aniversaria nos meses de julho e agosto.

“A partir de 00h os salários estarão nas contas dos servidores. Um trabalho gigantesco que fizemos porque a arrecadação caiu esse mês, mas a gente conseguiu, de maneira efetiva, mostrando a importância que damos aos servidores municipais, que são tratados com o máximo de respeito por nós”, destacou Edvaldo.

O gestor municipal também enfatizou os esforços empreendidos pela Prefeitura para honrar com o pagamento dos servidores em dia. Com os salários de julho, a atual administração completa 31 meses da regularidade dos salários, com a quitação de 35 folhas salariais, sendo 31 meses correntes, duas folhas de décimo terceiro e duas atrasadas, deixadas pela gestão anterior.

“Desde que assumimos a administração não atrasamos nenhum dia os salários dos servidores. Ao contrário. Encontramos duas folhas atrasadas, colocamos em dia e mantemos as folhas dos meses correntes pagas, regularmente. Esse é o nosso compromisso com os servidores, que são fundamentais para que a Prefeitura preste um serviço à população com efetividade. Meu compromisso é manter os salários pagos em dia até o final do meu mandato”, salientou.

Bate-papo

Assim como de costume, Edvaldo deu continuidade ao encontro quinzenal com os internautas, através do Facebook e Instagram, por quase uma hora. Durante a #LivecomEdvaldo, o gestor respondeu aos questionamentos e aos elogios dos participantes. O prefeito também recebeu demandas e se comprometeu em dar encaminhamento a todas elas, junto aos órgãos da Prefeitura. “Esse contato é muito importante. Quero mantê-lo sempre com esse propósito, de esclarecer, trocar ideias, e com espaço para as reivindicações que são fundamentais para o nosso trabalho. A participação da sociedade me ajuda a continuar trabalhando para a construção da cidade que sonho”, frisou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA