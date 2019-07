Prefeitura de Lagarto recebe alunos no retorno das férias com melhorias nas Escolas

30/07/19 - 17:01:27

Após muitas expectativas das crianças e adolescentes, as aulas do novo semestre da Rede Municipal tiveram início nesta terça-feira, 30, e a Prefeitura de Lagarto recebeu os alunos com melhorias das escolas, da alimentação à infraestrutura das unidades de ensino.

A realidade que o alunado pôde observar neste segundo semestre letivo foram: dispensas e freezers cheios, implantação de lâmpadas de LED, computadores em pleno funcionamento (da Aula Digital e Educação Conectada), retelhamentos, limpeza das caixas d’água, pinturas gerais, novas cadeiras escolares, oferta de alimentação escolar saudável e de qualidade, entre outros.

Além dessas melhorias, os professores prepararam um espaço lúdico para receber os estudantes, com brincadeiras, aulas dinâmicas e festinhas. Tudo caprichosamente preparado para os alunos. Além dos programas de implantação de internet na Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura de Lagarto também implantou o “Escola Revitalizada”, trazendo mais conforto, melhor ambiente e mais qualidade para o estudo e o trabalho dos professores.

Prefeitura de Lagarto