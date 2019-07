Prefeitura de Maruim divulga edital do Processo Seletivo Simplificado

Com o objetivo de contratar profissionais para atuar em diversas áreas, a Prefeitura de Maruim divulga edital para interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado (PSS). São ofertadas vagas e formação de cadastro reserva para níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com o edital nº 01/2019, as inscrições serão realizadas das 08h às 13h, nos dias 1º e 02 de agosto de 2019, no ginásio de esportes do Sesi, situado na Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora, em Maruim. A inscrição é gratuita, presencial, e deve ser efetuada pelo próprio candidato com ficha e documentos necessários disponíveis no edital.

O processo de avaliação consistirá na avaliação objetiva de títulos e experiências profissionais aferidas por meio de pontuações de caráter classificatório. A nota final do candidato será o resultado da soma dos pontos obtidos na análise de títulos com os pontos obtidos na análise da experiência profissional comprovada.

O processo seletivo atenderá a necessidade de contratação temporária pelo período de doze meses, com a possibilidade de ser prorrogado pelo mesmo período de acordo com a Lei Municipal nº 562/2018 e Decreto Municipal nº 008/2019.

Confira o edital no link: http://bit.ly/PSSMaruim