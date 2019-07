Produtores rurais de Carira são recebidos na Seagri para debater Projeto Dom Távora

30/07/19 - 05:07:57

Representantes de associações de trabalhadores rurais de Carira estiveram na secretaria para obter informações sobre a utilização de investimentos do Projeto Dom Távora

Representantes de associações de trabalhadores rurais de Carira estiveram na Secretaria de Estado da Agricultura na manhã desta segunda-feira (29), para obter informações sobre a utilização de investimentos do Projeto Dom Távora. Acompanhados pelo deputado federal Fábio Mitidieri, pelo ex-prefeito Diogo Machado, e pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município, Daniel Tavares, eles foram recebidos pelo secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim.

Carira é um dos 15 municípios da área de atuação do Projeto de Negócios Rurais para Pequenos Produtores – Dom Távora. No município, estão sendo implementados 28 projetos comunitários pelo governo de Sergipe, por meio da Seagri, em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA, para atender a 977 famílias. Segundo o coordenador geral do Dom Távora, Gismário Nobre, o valor aplicado em Carira é bastante significativo, totalizando R$ 7.827.441,91. “Os projetos de Carira estão bem adiantados. Cerca de 50% das associações já receberam a terceira parcela e caminham para prestação de contas final”, detalhou Gismário.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Cariria, Daniel Tavares, afirmou que o Dom Távora está fortalecendo as principais cadeias produtivas no município. “O projeto está ajudando atividades como ovinocultura, avicultura e bovinocultura leiteira e, o mais importante: está atendendo aquele que mais precisa, que é o pequeno produtor”, destacou.

Ainda segundo Daniel, a equipe técnica da Seagri tem auxiliado, inclusive na orientação relativa a atividades administrativas necessárias ao desenvolvimento do projeto. “Licitação e prestação de contas, por exemplo, eram duas coisas que as associações não sabiam como lidar. O nosso encontro hoje é para pegar informações sobre a possibilidade de liberação do recurso que sobrou nos projetos já concluídos, já que as associações economizaram na aplicação dos recursos. Achamos importante aplicar o que sobrou na comunidade”, explicou Daniel.

O secretário André Bomfim colocou a equipe técnica do Dom Távora à disposição das associações para analisar cada caso. “Se não comprometer as normas de prestação de contas e o prazo de conclusão que acertamos com o FIDA, não tenha dúvidas de que iremos atender”, sinalizou o secretário.

Foto Seagri