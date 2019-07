PROGRAMA NOTA DA GENTE IRÁ PREMIAR MAIS DE CEM CONSUMIDORES NA QUARTA

30/07/19 - 16:44:23

Com prêmios que podem chegar a até R$ 50 mil, acontecerá nesta quarta-feira (31), mais um sorteio do programa estadual de incentivo à cidadania e justiça fiscal, Nota da Gente. O programa realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz) está ampliando as chances de ganhadores, a partir do aumento de premiações aos consumidores cadastrados no site. Agora, 123 pessoas poderão ser contempladas. As instituições filantrópicas que executam trabalhos sociais em Sergipe continuam participando também dos sorteios, por meio da indicação de consumidores, com premiações entre R$ 10 mil e R$ 20 mil.

Mais de 136 mil consumidoIRres em Sergipe estão cadastrados no Programa Nota da Gente e concorrem a um prêmio de R$ 50 mil, um prêmio de R$ 20 mil, outro prêmio de R$ 10 mil e cento e vinte prêmios de R$ 1 mil. As instituições sociais concorrem a um valor de R$ 20 mil e mais outros três prêmios de R$ 10 mil. Com a iniciativa, o Nota da Gente totaliza uma premiação em dinheiro de R$ 250 mil.

A auditora Sandra Alves, gerente de Educação Fiscal da Sefaz e gestora do Sistema Nota da Gente, explica que o sorteio visa premiar o cidadão e entidades carentes indicadas pelos consumidores. “Para participar, o consumidor precisa cadastrar-se no programa pela internet, por meio do site www.notadagente.se.gov.br; indicar uma instituição social para ser contemplada em sorteio e exigir a nota fiscal no ato da compra. É importante frisar que o consumidor só estará participando quando informar o CPF durante a compra”, explica.

Sandra completa ainda que as notas fiscais com o CPF são diretamente lançadas no cadastro do consumidor e o somatório dos valores geram os bilhetes que participam do sorteio semestral. “A cada R$ 100,00 em valores acumulados é gerado um bilhete. A lista de entidades participantes está disponibilizada no site do Nota da Gente”, frisa.

Para a 28ª edição do sorteio, estão concorrendo mais de dois milhões de bilhetes, gerados a partir dos documentos fiscais emitidos com a indicação do CPF do consumidor no período compreendido entre 1° de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2019. No site www.notadagente.se.gov.br, no link “Meus Bilhetes”, os consumidores podem realizar a consulta aos bilhetes que concorrem no sorteio.

É possível ainda baixar o aplicativo do Nota da Gente através do Google Play e efetuar o cadastro. “Pelo aplicativo o consumidor também consulta suas notas fiscais, os bilhetes gerados e outras informações com mais comodidade”, reforça a auditora Sandra Alves.

Por Helber Andrade

Foto: Submark/Sefaz