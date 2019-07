Setur apoia realização da 42ª Copa Norte Nordeste de Ciclismo

30/07/19 - 10:40:04

O segundo maior evento esportivo brasileiro da modalidade vai desembarcar em nos dias 16, 17 e 18 de agosto em Sergipe. A 42ª Copa Norte Nordeste de Ciclismo reunirá cerca de 500 atletas de 16 estados na capital sergipana, o evento conta com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

A reunião para definir a parceria aconteceu na sede do órgão estadual nesta segunda-feira, 29, contando com a presença do secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, e o presidente da Federação Sergipana de Ciclismo, Jairo Vieira.

O turismo esportivo é uma vertente que a Setur vem buscando trabalhar para ampliar o número de pessoas visitando nosso estado, conforme destacou o gestor da pasta. “A parceria com a Federação Sergipana de Ciclismo é a primeira de muitas que poderão surgir. Somente pelo aeroporto Santa Maria desembarcarão 250 atletas vindos do Norte, fora as pessoas que virão nos seus próprios veículos”, frisou Manelito.

Para o presidente da Federação Sergipana de Ciclismo, Jairo Vieira, o apoio da Setur é de fundamental importância para a realização do evento. “O secretário Manelito se colocou à disposição para ajudar e intervir pelo evento. O primeiro dia de competição será realizado na praia de Aruana e os outros depois serão no Centro Administrativo de Sergipe. Além dos 500 atletas, ainda teremos comissão técnica e familiares totalizando aproximadamente 700 pessoas em Aracaju”, destacou.

Foto Danilo Cardoso

Da assessoria