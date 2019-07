SUSPEITA DE ATROPELAR CRIANÇA EM GLÓRIA NÃO TEM HABILITAÇÃO

30/07/19 - 13:17:38

A mulher suspeita de ter atropelado um menino de três anos na cidade de Nossa Senhora da Glória, na última quinta-feira (25), se apresentou na manhã desta terça-feira (30), em companhia de um advogado.

Na delegacia, a mulher disse ao delegado responsável pelo caso que não possui habilitação e que fugiu do local do acidente com medo da reação dos populares.

A mulher vai responder por lesão corporal culposa, com o agravante de que não era habilitada para dirigir e por ter fugido do local sem prestar socorro.

Acidente – o menino sofreu traumatismo craniano e permanece internado em estado grave no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.