Município de Telha participa do 3° Fórum de Educação Infantil de Sergipe

30/07/19 - 05:00:07

Nesta segunda-feira, 29, no Auditório da Didática Vll da Universidade Federal de Sergipe o 3° Fórum de Educação Infantil de Sergipe (FEISE), em Aracaju. O evento visa discutir a realidade da educação infantil brasileira e sergipana na atualidade bem como, ampliar e consolidar intercâmbios interinstitucionais necessários para estabelecer diálogos com os sistemas públicos de ensino.

Esteve presente neste encontro representando a Secretaria de Educação e Cultura de Telha a professora Maria José Dias Aragão que é coordenadora do município, com o objetivo de ampliar conhecimentos e trazer informações que possam ser socializadas com a equipe pedagógica e professores da rede, buscando subsídios para o enfrentamento dos desafios dessa etapa da educação básica, e ainda garantir a efetivação de como trabalhar a relação ensino aprendizagem e a busca da qualidade na educação infantil municipal, preparando um futuro melhor para as crianças do município.

TDantas Comunicação