TROCAR OS NOMES NÃO RESOLVE; INVESTIMENTOS SIM, DIZ DEPUTADO SOBRE A SETUR

30/07/19 - 05:29:26

O deputado estadual capitão Samuel Barreto (PSC) usou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para dizer que o problema na secretaria de turismo de Sergipe, não está no secretário e sim na falta de investimento.

Ao comentar sobre o evento que reuniu representantes de 26 municípios estão reunidos com a Secretaria de Estado do Turismo para debater, de forma conjunta, a divulgação do Destino Sergipe nas feiras do setor pelo país, o deputado disse que “se tiver dinheiro vai acontecer, caso não,vão colocar a culpa no secretário”, disse Samuel.

O parlamentar lamentou as críticas que o secretário vem sofrendo. “Vejo muitas críticas ao Secretário de Turismo de Sergipe. Problemas das estradas esburacadas é falta de recursos, no turismo é a mesma coisa, não tem dinheiro nem para cafezinho”, disse e concluiu: “Prodetur sofre com a ineficiência de gestões passadas. Trocar de nomes não resolve, investimentos sim”, afirmou.