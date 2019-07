Veja as apresentações e tudo que rolou na estreia da 8ª temporada do ‘The Voice Brasil’. Os participantes cantaram e encantaram os técnicos nesta terça-feira, 30/7

A espera para a estreia da oitava temporada do The Voice Brasil acabou! Nesta terça-feira, 30/7, os técnicos Michel Teló, Ivete Sangalo, Lulu Santos e a estreante IZA conheceram e se encantaram com os novos participantes que esbanjaram talento no palco do programa! Música boa, animação e emoção tomaram conta dos técnicos e dos participantes!

Tony Gordon foi o primeiro a se apresentar na estreia do ‘The Voice Brasil’ — Foto: TV Globo

O paulista Tony Gordon levou os anos de experiência na música para o palco e abriu as apresentações da oitava temporada. O músico de 53 anos encantou os técnicos ao cantar a música “You Are So Beautiful”.

“Em dois minutos, você transmitiu tanto acerca de uma vida inteira”, elogiou Lulu Santos.

IZA estreou com tudo! Tony escolheu entrar para o time da cantora, que agradeceu pela confiança: “Espero aprender muito com você”.

Carol Coutas se apresentou com a música ‘Brasil’ — Foto: TV Globo

Carol Coutas chamou atenção com a voz potente ao cantar a música “Brasil”, de Cazuza. A estudante de Medicina entrou para o time de Lulu Santos. O músico não economizou elogios para a participante!

“Que espetáculo”, afirmou Lulu .

A paraibana Maria Kamila levou forró para a estreia do ‘The Voice Brasil’ — Foto: TV Globo