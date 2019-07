Victor Tavares, Marcelinho de ‘Por Amor’, deseja voltar às novelas: ‘Tomara que uma porta se abra’. No ar em ‘Vale a Pena Ver de Novo’, ex-ator mirim foi achado por fã da trama

“Enquanto eu morava no Rio, cheguei a fazer outros trabalhos para a TV Globo e também como modelo infantil. Participei da minissérie ‘A Muralha’. Mas, quando tinha cinco anos, minha família se mudou para Santa Catarina. Aí perdi todo o contato com a emissora e também com a agência de modelos no qual era agenciado. Aqui em Florianópolis cheguei a fazer curso de teatro durante uns seis anos”, lembra.