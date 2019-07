ARACAJU: ALUNOS DE ESCOLA MUNICIPAL SÃO DISPENSADOS POR FALTA DE ÁGUA

31/07/19 - 13:12:55

A falta de água em colégio da rede municipal de ensino de Aracaju parece estar virando rotina e tem tirado o sossego de professores, alunos e pais, o que tem gerado muitas reclamações.

Na manhã desta quarta-feira (31) o pai de dois alunos que estudam na Escola Municipal Presidente Vargas, localizado na rua Neópolis, no bairro Siqueira Campos, foram mais uma vez surpreendidos com telefonemas da direção do colégio, solicitando que os pais fossem pegar os filhos porque as aulas haviam sido suspensas.

Os pais contam que essa situação virou rotina e que “essa não é a primeira vez que isso acontece. Várias vezes a gente leva nossos filhos e cerca de uma hora após recebemos um telefonema solicitando para pega-los. Um verdadeiro descaso com a população”, reclama o advogado Theiryson Santos, pais de duas alunas daquela instituição.

Ainda segundo o advogado, recentemente ele foi procurado por professores que pediram ajuda para tentar resolver o problema. Ele conta que os professores preferem não se identificar, porém na manhã de hoje, abriram as portas que fossem feitas fotos da situação de abandono do colégio, no que se refere às instalações hidráulicas. “Os banheiros são limpos e arrumados, mas o que adianta se não tem água. Tem uma caixa grande, só que nunca tem água e o pior é que na secretaria todos tem conhecimento mas não resolvem”, disse um professor ao advogado.

Munir Darrage