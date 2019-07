Atrativos turísticos da cidade de Aracaju são divulgados no sul do país

31/07/19 - 17:00:35

O Destino Aracaju é mais uma vez divulgado na região Sul do país. Baseado em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Jornal Novo Hamburgo divulgou, nesta semana, ampla reportagem em que destaca a história, infraestrutura turística, praias e equipamentos culturais que o visitante pode usufruir na capital sergipana.

Um passeio da zona Norte à zona Sul na cidade, com muitas descobertas agradáveis para o leitor. “Um destino com enorme riqueza cultural e de lazer a beira mar”, como atesta Jornal Novo Hamburgo.

Com o subtítulo “Natureza exuberante, cultura e culinária diversificada fazem parte dos atrativos turísticos da cidade planejada que já nasceu capital”, a reportagem define Aracaju como uma “cidade nova” – quando comparada a Rio de Janeiro e São Paulo – e de grande potencial turístico. O destaque inicial vai para os 35 quilômetros de faixa litorânea com as praias da Atalaia, Aruana, Náufrago, Refúgio, Robalo e Mosqueiro.

Na Orla da Atalaia, “um dos principais atrativos da cidade”, ganham realce os lagos, as fontes luminosas, os parques, além do Oceanário e Passarela do Caranguejo, “um polo gastronômico e de agitação com música regional e cardápio variado, onde o crustáceo é o principal ingrediente”, relata a publicação.

A “natureza exuberante” da cidade é simbolizada pelas áreas de manguezais, onde os visitantes desfrutam de passeios turísticos nas ilhas que margeiam o estuário do rio Vaza-Barris.

No Centro Histórico, os calçadões das ruas João Pessoa, Laranjeiras e São Cristóvão, bem como os casarões, palácios, praças, museus e mercados públicos, são recomendados pelo jornal gaúcho como “passagem obrigatória” para o visitante conhecer a formação cultural e o jeito de ser do aracajuano.

E se a história pede passagem, o Novo Hamburgo fez o trajeto de como Aracaju se tornou a capital de Sergipe, com um cuidadoso relato sobre a “cidade mãe” São Cristóvão, reconhecida pela Unesco como patrimônio histórico e cultural da humanidade.

A reportagem do jornal gaúcho cita ainda a riqueza arquitetônica presente na Catedral Metropolitana, na Ponte do Imperador e no Palácio Museu Olímpio Campos. Na cultura popular e de costumes, o Museu da Gente Sergipana – que une interatividade e tecnologia – e o Centro Cultural de Aracaju, com um acervo que conta a história da capital.

Uma reportagem que divulga Aracaju na região sul do país, com um diversificado roteiro para quem está planejando as próximas férias e quer viver momentos inesquecíveis na região Nordeste.

“Uma bela reportagem, em veículo multimídia de grande alcance, revelando aos gaúchos uma cidade bonita, com muitas coisas boas para ver e sentir. Nossa Aracaju é isso: uma capital bonita, organizada e de povo hospitaleiro, um convite para quem quer passar momentos de paz e alegria em circuitos rápidos e econômicos”, ressalta o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Marlysson Magalhães.

O Jornal Novo Hamburgo (NH) circula há 59 anos, abrangendo municípios no Vale do Sinos, Caí e Paranhana; Serra Gaúcha e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A publicação é diária, com tiragem aproximada de 44 mil exemplares, ocupando a oitava posição no ranking nacional de assinaturas, de acordo com levantamento realizado em 2018 pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC).

Além do impresso, o veículo também atua em multiplataformas com mais de 10 mil downloads em seu aplicativo, 570 mil curtidas no facebook, 93 mil seguidores no twitter, 100 mil seguidores no instagram e mais de 800 mil visualizações no youtube.