Belivaldo Chagas anuncia a exoneração do Secretário de Turismo, Manelito Franco Neto

31/07/19 - 14:10:11

O govefrnador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou no inicio da tarde desta quarta-feira (31) a exoneração do Secretário de Turismo, Manelito Franco Neto.

Belivaldo voltou a usar as redes sociais para anunciar a exoneração de Manelito Franco Neto e para comunicar que o secretário de comunicação, Sales Neto, irá responder interinamente pela pasta. “Comuniquei ao Secretário de Turismo, Manelito Franco a sua exoneração. Estou designando o Secretário de Comunicação Sales Neto para responder também pelo Turismo”, informou o governador.

O governador Belivaldo Chagas não acena para indicação de um outro nome e o secretário Sales Neto tem como missão manter o relacionamento com o trade e traçar novas metas para uma reformulação do setor, a fim de incrementar o turismo no Estado, dentro das possibilidades que o momento oferece.