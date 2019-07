Belivaldo Chagas reforça compromisso com a criança e o adolescente

31/07/19 - 06:32:21

“Vestir essa camisa reforça o compromisso do Governo do Estado com a criança e o adolescente de Sergipe, compromisso este já existente, mas que estamos ampliando”. A afirmação é do governador Belivaldo Chagas, ao receber da juíza coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe, Rosa Geane Nascimento Santos, a camisa da campanha “Criança e Adolescente: Prioridade Absoluta”. O ato foi na tarde desta terça-feira, (30), no Palácio de Despachos.

O governador afirmou que ao reforçar este compromisso com a criança e adolescente, está estreitando a parceria com o Tribunal de Justiça, em ações fundamentais para a sociedade. “Temos que estar todos de mãos dadas, unidos, população, Poder Judiciário, Poder Executivo, cuidando das nossas crianças e adolescentes para garantir o futuro do Brasil”, ressaltou Belivaldo.

A juíza Rosa Nascimento afirmou que este compromisso tem o objetivo de disseminar o mandamento constitucional da prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente, pelo artigo 227 da Constituição Federal e, com isso, promover mudança de mentalidade na família, na sociedade e no Estado, para efetivação dessa prioridade por meio de ações concretas.

Ela disse que várias personalidades públicas nacionais e autoridades já vestiram esta camisa. Segundo Rosa Nascimento, a escolha de fazer a entrega desta camisa no mês de julho às autoridades, é porque o Estatuto das Crianças e Adolescentes (ECA) está fazendo 29 anos fez 29 anos no último dia 13 de julho.

“Estamos vestindo as autoridades com a camisa da prioridade absoluta e reafirmando o compromisso com as causas e os direitos das crianças e adolescentes. Ao vestir a camisa da campanha, a autoridade ou pessoa assume publicamente o compromisso de cumprir o mandamento constitucional de assegurar à criança e ao adolescente a prioridade absoluta em suas ações e de agir como uma multiplicadora dessa ideia e compromisso”, reforçou a juíza, ao destacar a existência de projetos em várias áreas, especialmente na educação e saúde, voltados para este público.

Fonte e foto ASN