CICLISTA É ATROPELADO E MORRE APÓS SE DESEQUILIBRAR E CAIR EM VIA PÚBLICA

31/07/19 - 07:29:28

Um ciclista acabou morrendo após se desequilibrar e cair na pista na tarde desta terça-feira (30) em Aracaju

As informações são de que o ciclista identificado como Luis Fernando Ramos, 42 anos, pedalava pela Avenida Etelvino Lima, que liga as avenidas Augusto Franco e Gasoduto, no bairro São Conrado, quando se desequilibrou e caiu. Após a queda, Luis Fernando foi atropelado por um veículo de passeio.

Segundo populares, o ciclista trafegava pela ciclovia quando desequilibrou e acabou invadindo a pista. Não houve tempo do veículo parar e acabou atropelando a vitima. Uma equipe do Samu foi acionada mas ele não resistiu e acabou morrento.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.