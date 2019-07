Cogerp realiza curso de Identificação de Vítima de Desastres na Acadepol

31/07/19 - 10:22:00

O curso DVI envolve parcerias com perícias da Bahia e Alagoas e conta com a presença do perito Alexandre Deitos, que participou da Operação Brumadinho (MG)

esta terça-feira, 30, a Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp), em parceria com os estados da Bahia e Alagoas e a Polícia Federal, abriu o curso de Identificação de Vítimas de Desastres. O curso é voltado para a capacitação de profissionais da perícia técnica e o treinamento será realizado na Academia de Polícia Civil (Acadepol) até a quinta-feira desta semana.

O curso que é denominado em inglês como Disaster Victim Identification (DVI) – em português, Identificação de Vítima de Desastre – capacita os profissionais para atender ocorrências com um elevado número de vítimas e utiliza um material protocolado pela Interpol. “O processo de identificação sempre se inicia no local do desastre, então a maneira que se trata o corpo no local pode facilitar e acelerar o processo ou pode vir a atrapalhar ou inviabilizar a identificação de uma possível vítima, por isso é tão necessário o protocolo”, explicou o coordenador de DVI da Polícia Federal, representante brasileiro da Interpol, o perito Alexandre Deitos.

Na Operação Brumadinho, que ocorreu no início deste ano, a Polícia Federal pode participar utilizando esse método DVI, de maneira eficaz. Pensando na possibilidade de outros desastres, este curso foi disponibilizado para os peritos sergipanos. “A gente acha que nunca vai acontecer e a exemplo dos desastres de Brumadinho e do Rio de Janeiro pode acontecer a qualquer momento. Se os profissionais não forem treinados pode-se gerar um caos em uma situação que precisa ser resolvida de forma rápida”, contou a perita e idealizadora do evento, Susana Maciel.

O curso também está dentro do próprio planejamento estratégico do Governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública e da Cogerp. “Esse curso será útil não só em desastre, mas também em casos em que tivermos uma grande demanda de vítimas, como aconteceu ontem no Pará, com 50 pessoas. Para nós atuarmos de imediato em um caso como esse, precisamos de uma planejamento estratégico”, explicou o coordenador geral de perícia do Estado de Sergipe, Nestor Barros.

Além das instruções, o curso contará com a simulação de local de desastre, que será realizada na Esco la de Gestão Penitenciária (Egesp).

