Comerciante reage a assalto e é morto por dupla com fardas de empresa de coleta de lixo

31/07/19 - 07:53:29

Um comerciante morreu no inicio da manhã desta quarta-feira (31) após reagir a uma tentativa de assalto no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo informações passadas por populares, dois elementos vestidos com uniforme de uma empresa de coleta de lixo, chegaram em uma moto na mercearia localizada no Loteamento Guajará e anunciaram o assalto. O comerciante teria reagido e acabou sendo atingido por pelo menos três tiros efetuados pela dupla.

A vitima identificada como Júlio César Nunes, 39 anos, chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas devido à gravidade dos ferimentos ele chegou morto ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

O comerciante Júlio César deixa esposa e três filhos menores de idade.

Com informações de Gordinho do Povo Noticias