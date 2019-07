DEFICIENTE FISICO É PRESO APÓS TENTATIVA DE ASSALTO A COLETIVO EM ARACAJU

31/07/19 - 08:57:25

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam Carlos Sérgio Lopes de Araujo, após cometer um roubo em um ônibus do transporte coletivo no início da noite dessa terça-feira (30).

O caso ocorreu no conjunto Médici e o suspeito que é deficiente físico, usou uma chave de fenda para assaltar os passageiros.

Os policiais foram acionados pela população para atender uma ocorrência de assalto a um ônibus da linha 200-2 Circular Indústria e Comércio 2. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima e populares que já haviam contido o suspeito.

Segundo o relato da vítima, o suspeito fez ameaças apontando a chave de fenda e exigindo o celular. Em seguida, Carlos Sérgio anunciou o assalto em voz alta, sendo contido por outros passageiros. O aparelho celular foi recuperado e o caso foi encaminhado para a Central de Flagrantes.