Deputado capitão Samuel recebe visita do vereador cabo Didi e do presidente da Amast

31/07/19 - 17:00:56

Na manhã desta quarta-feira (31), o deputado estadual Capitão Samuel recebeu em seu gabinete a visita do vereador Cabo Didi e do presidente da Associação de Moradores e Amigos do Santa Tereza (AMAST) Givaldo Santos, com o objetivo de tratar de parceria entre projetos importantes desenvolvidos pelos parlamentares no combate às drogas, quais sejam, o Batalhão da Restauração pelo Capitão Samuel e o Fumaça Zero pelo Cabo Didi.

O Batalhão de Restauração tem um brilhante trabalho reconhecido pela população sergipana no tratamento de dependentes químicos, de forma totalmente gratuita, com excelentes resultados. Já o Fumaça Zero faz um excelente trabalho com jovens, prevenindo e afastando os jovens das drogas através do esporte, cujo projeto recebe o apoio da AMAST.

Matéria do blog Espaço Militar