FÁBIO REIS CONSEGUE QUE AS OBRAS ADUTORA DO PIAUITINGA SEJAM AUTORIZADAS

31/07/19 - 05:43:38

O deputado federal Fábio Reis (MDB/SE), coordenador da bancada sergipana, e o governador do Estado, Belivaldo Chagas, se reuniram na tarde desta terça-feira (30), com o superintendente da Caixa Econômica, Diego Carraro, e com o diretor de Operação e Manutenção da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Carlos Anderson. Eles trataram do início da obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Integrado Piauitinga (Adutora do Piauitinga), no município de Lagarto.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, enviou e-mail na última semana emitindo a Autorização de Início de Objeto (AIO), relativa à 2ª Etapa do Termo de Compromisso firmado com o Governo de Sergipe, solicitando a notificação via Caixa para a adoção de providências para o imediato início das obras.

Em junho, Fábio Reis se reuniu com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no sentido de pleitear a emissão de AIO. Durante as primeiras tratativas, o deputado também teve um encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, Ônix Lorenzoni, na companhia do secretário-geral de Governo, José Carlos Felizola, do ex-deputado federal, Sérgio Reis, e do chefe da Representação de Sergipe em Brasília, Dernival Neto.

“Reconheço a importância do investimento e do fortalecimento no serviço de abastecimento de água, e por conta disso, travo essa batalha há quatro anos. Esta é uma antiga demanda minha e estou muito feliz que esse momento tenha chegado. Esse é um dos maiores investimentos dos últimos tempos para o município”, comemorou Reis.

Histórico – Os recursos financeiros para a realização da obra foram garantidos em 2018 por Fábio Reis. A obra, orçada em R$ 83,5 milhões, possui os recursos garantidos por meio de contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal e foi licitada há um ano.

Cerca de 200 mil pessoas serão beneficiadas só em Lagarto. “A atual rede de abastecimento de Lagarto é para 50 mil habitantes. Hoje, temos mais que o dobro. Com a ampliação, o abastecimento de água no município será duplicado, além de reforçar os sistemas de abastecimento nos municípios de Simão Dias e Riachão do Dantas”, finalizou o parlamentar.

Adutora do Piauitinga – A obra de ampliação da Adutora do Piauitinga é orçada em R$ 83,5 milhões e integra a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O projeto contará com 46,6 km de adutoras, uma captação, uma Estação de Tratamento de Água (ETA), uma Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), um reservatório de distribuição com capacidade de 2.000 m³ e 14.436 ligações prediais.

Assessoria de Imprensa