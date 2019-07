Fórum da Crônica Esportiva disponibiliza último lote de inscrição

31/07/19 - 10:42:14

Contagem regressiva para o encontro entre jornalistas e radialistas em homenagem aos 70 anos da Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe (ACDS). O evento será realizado neste sábado, 3, no auditório da Universidade Tiradentes (Unit) e vai debater “a crônica esportiva, as novas mídias e seus desafios”. O presidente da ACDS, Adel Ribeiro, lembra que há limite no número de inscritos. “A previsão é receber 200 participantes, incluindo entre cronistas de Alagoas e Bahia”, informa.

Adel Ribeiro reforça o convite para os membros da associação em Sergipe. “Será um dia inteiro de palestras e discussões, uma oportunidade para agregar conhecimento e celebrar o aniversário da ACDS que completa 70 anos de existência nesta quinta-feira, 1º de agosto”, acrescenta.

Palestrantes

O ex-jogador Washington “Coração Valente” será um dos palestrantes no Fórum da Crônica Esportiva de Sergipe. Ele vai falar sobre o papel da imprensa esportiva na carreira de um atleta. “Sempre tive um bom relacionamento com a crônica esportiva e isto ajudou muito no crescimento da minha carreira como jogador de futebol”, revela o ex-atacante, que atualmente exerce o cargo de secretário nacional de Esporte, Lazer, Educação e Inclusão Social.

Além do “Coração Valente”, outras referências do setor esportivo no Brasil vão ministrar palestra. São eles: o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), o ex-árbitro Antônio Hora Filho; o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas; o presidente da Abrace, Kleiber Beltrão; o vice-presidente da Abrace NE, André Luiz; o diretor do Canal Ataque, Robério Medeiros, além dos jornalistas Osmar Rios e Josafa Neto, ambos da TV Sergipe.

