Gosto pelo sacrifício

31/07/19 - 08:33:21

Com raras exceções, os prefeitos sergipanos vivem a se lastimar que a rigorosa crise econômica os impediu de honrar as promessas de campanha. Desde a posse, em 2017, eles repetem a mesma ladainha: a redução dos repasses de recursos federais os obrigou a suspender obras, atrasar salários e negar benefícios à população e aos servidores. Apesar da choradeira, quase todos os prefeitos em primeiro mandato já se organizam para disputar a reeleição em 2020. Ora, o que leva um cidadão a se submeter a tamanho sacrifício? Seria amor exagerado pelo povo ou excesso de masoquismo? Não deve ser uma coisa nem outra, o que só aumenta as suspeitas sobre tamanho altruísmo, principalmente em se tratando de experientes políticos. Marminino!

Mais água

As obras de duplicação da Adutora do Piauitinga, em Lagarto, devem começar em breve. Liberados pelo governo federal, os recursos já se encontram na Caixa Econômica. Orçada em R$ 83,5 milhões, a obra beneficiará cerca de 200 mil pessoas em Lagarto, além de reforçar os sistemas de abastecimento de Simão Dias e Riachão do Dantas. A grana para a duplicação da adutora foi conseguida pelo deputado federal Fábio Reis (MDB).

Sibéria tropical

“Diabo, já vou voltar pra Sibéria”. A queixa foi feita por um detento do Presídio de São Cristóvão, após sair de uma audiência em Aracaju. Agentes penitenciários que o conduziam confirmaram que, nesta época do ano, o frio naquele complexo penitenciário é de congelar os ossos, ao contrário do verão, quando o calor é tamanho que permite assar pão nas placas de cimento. Homem, vôte!

Jogos de juízes

Aracaju vai sediar os Jogos Nacionais da Magistratura. Marcado para maio do próximo ano, o evento reunirá em nossa capital cerca de mil juízes de Direito. O governador Belivaldo Chagas (PSD) garantiu apoio logístico aos Jogos. Foi durante audiência que concedeu ao presidente e vice da Associação dos Magistrados do Estado de Sergipe, respectivamente, Gustavo Adolfo Plach e Roberto Alcântara. Durante cinco dias, os magistrados vão disputar competições de futebol, basquete, vôlei, natação, atletismo, prova de tiros e xadrez. Bola branquíssima!

Carnificina

Os homicídios representam quase metade das causas de morte entre jovens de 16 e 17 anos. Segundo dados do Mapa da Violência no Brasil, 46% dos jovens mortos nessa faixa de idade foram assassinados e que 93% das vítimas são homens. O estudo revela ainda que os homens negros morrem três vezes mais que os brancos. Além disso, a arma de fogo foi usada em 81,9% dos homicídios de adolescentes de 16 anos e em 84,1% dos homicídios na faixa de 17 anos. Uma lástima!

Agenda cheia

De olho na reeleição, o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) jura estar aberto ao diálogo com todas as forças políticas de Aracaju. Não é bem isso que pensa dele o presidente estadual do PRB, pastor Jony Marcos, que aguarda um convite de Nogueira para conversar desde outubro de 2018. Convidado pelo evangélico para se filiar ao PRB, Edvaldo disse que agendaria um encontro entre ambos para tratar sobre o assunto. Até hoje, Jony aguarda ser chamado para a prometida conversa. Crendeuspai!

Autoritarismo condenado

O Congresso não pode ficar refém de declarações absurdas do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Quem pensa assim é o senador Alessandro Vieira (Cidadania) Ele disse ao portal O Antagonista que vários senadores estão empenhados em colaborar com o Brasil, mas sem abrir espaço para personalismos ou autoritarismos. Vieira considerou despropositadas as declarações do presidente sobre o preso político Fernando Santa Cruz, desaparecido em 1974 nos porões da ditadura militar. Misericórdia!

Tapa na macaca

A Polícia vai prender quem estiver fumando maconha na praia. Calma, galera, ainda não é aqui. A repressão ao uso da Cannabis será no Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel (PSL) disse que os policiais vão prender quem estiver usando “substâncias ilícitas” nas praias cariocas. O problema é saber se o Rio tem delegacias suficientes para engaiolar tantos maconheiros. Vixe!

Pindaíba

E quem anda preocupado com os efeitos da crise econômica é o ex-deputado federal Mendonça Prado (DEM). Segundo ele, Sergipe vive um dos momentos mais críticos da sua história. O demista cita o índice de atividade do Banco Itaú, que coloca o estado entre os que estão com economia muito frágil. Mendoncinha lembra, ainda, que as taxas de emprego formal em Sergipe apresentam números bem abaixo da média nacional. Danôsse!

Quer ser prefeito

O médico Manoel Marcos (PSDB) pensa em trocar a Câmara de Aracaju pela Prefeitura de Glória, onde possui uma propriedade. Entrevistado pelo radialista e também vereador Jason Neto (PDT), o tucano disse que estuda a possibilidade de mudar de partido e não afasta a possibilidade de se filiar ao PDT. Quanto à troca de domicílio eleitoral para Glória, Manoel Marcos afirmou que tem até setembro para decidir se vai ou fica. Então, tá!

NOTA PÚBLICA

A respeito de nota veiculada no site FaxAju, nos dias 29 e 30 de julho corrente, referente a reação do juiz de direito Manoel Costa Neto diante de críticas de eleitor proferidas em rede social em face da candidatura de sua filha ao cargo de prefeita nas eleições suplementares do Município de Riachão do Dantas, SE, a AMASE – Associação dos Magistrados de Sergipe REPUDIA e lamenta a atitude inconsequente do veículo eletrônico, que não garantiu ao associado a possibilidade de manifestar-se sobre a suposta notícia, propagando sentimento que não combina com a trajetória profissional e pessoal do magistrado.

A AMASE reitera sua total confiança no juiz de direito Manoel Costa Neto, magistrado que ao longo de mais de 20 anos de judicatura sempre desempenhou as atribuições do cargo com dignidade, ética e sempre fiel à Constituição Federal e às leis de nosso País, reafirmando o compromisso cívico de cada um de seus magistrados e, em especial, do magistrado Manoel Costa Neto.

Recorte de jornal

31 de dezembro de 1941

