Governo do Estado garante apoio logistico ao Jogos Nacionais da Magistratura

31/07/19 - 06:19:03

O governador Belivaldo Chagas recebeu na tarde desta terça-feira, 30, a visita do presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Sergipe (Amase), Gustavo Adolfo Plach Pereira e do vice-presidente, Roberto Alcântara, no Palácio de Despachos. Eles foram solicitar o apoio logístico do Governo do Estado para a realização dos Jogos Nacionais da Magistratura, em Aracaju. Os juízes estavam acompanhados do deputado federal Laércio Oliveira.

Belivaldo Chagas disse que o governo vai auxiliar, dentro das possibilidades do Estado, no que for necessário para realização dos Jogos da Magistratura. De acordo com o juiz Gustavo Plach, os jogos serão realizados em maio de 2020, com a participação de cerca de mil juízes, que devem permanecer na capital sergipana por cinco dias. Os juízes participarão de competições esportivas como futebol, basquete, volei, natação, atletismo, prova de tiros e xadrez. “Um evento dessa natureza vai também estimular o turismo no Estado, por atrair juízes de todo o país”, salientou.

Foto Mário Sousa