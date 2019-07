Governo reúne 26 municípios para apresentar ações de promoção do destino Sergipe

O evento, promovido pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), teve como objetivo garantir a participação do Estado nas principais feiras turísticas do país e convidar as cidades para se integrar nestes eventos

A agenda de promoção do destino Sergipe pelo Brasil, durante este segundo semestre, foi apresentada para 26 municípios sergipanos na última segunda-feira (29). O evento, promovido pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), teve como objetivo garantir a participação do Estado nas principais feiras turísticas do país e convidar as cidades para se integrar nestes eventos.

Garantindo a participação em quatro feiras, a Setur inicia seu calendário de promoção nos dias 2 e 3 de agosto, quando marca presença na feira da Associação de Agentes de Viagens de Ribeirão Preto e Região (Avirrp). De 25 a 27 de setembro, Sergipe será divulgado na maior feira do setor, a Abav Expo, em São Paulo (SP). Em outubro, nos dias 18 e 19, será a vez da maior feira de turismo do Norte/Nordeste, a JPA Travel Market, em João Pessoa (PB). Para encerrar a programação, o Estado participa da Feira Internacional do Turismo (Festuris), em Gramado (RS).

De acordo com o gestor da pasta, o objetivo maior foi convidar os municípios para compor junto com o Estado nestas feiras. “Estamos disponibilizando espaço para que os municípios possam divulgar suas potencialidades. Esta é uma maneira das cidades com menor porte econômico terem a mesma oportunidade dos municípios já consolidados. Na feira da Abav, por exemplo, nos últimos quatro anos Sergipe estava participando só com o espaço cedido pelo Ministério do Turismo, que se resumia a um balcão em uma “ilha” com a presença de diversos estados. Já neste ano, marcaremos presença com um estande de 25m², onde queremos promover Sergipe como um todo, mostrando nossas belezas naturais, cultura, culinária e artesanato”, destacou Manelito Franco Neto.

Importância

Entusiasmada com o convite para participar das feiras de turismo, a prefeita de Gararu, Elisabeth Freire, externou sua gratidão. “Estas feiras são de extrema importância para nosso estado e vejo isto como um ponto de partida. Falando do meu município, Gararu, nós temos um potencial muito grande e precisamos divulgar nossas belezas para atrair turistas e investidores para a região”, frisou.

Para o representante do Trade Turistíco sergipano e presidente da Associação Brasileira de Agentes de Viagens, seccional Sergipe, João Ávila, esta reunião foi um momento de interação entre o Estado e os municípios a favor do turismo. “Vimos o interesse de 26 municípios em participar de ações de promoção do turismo, nas quatro principais feiras do segmento do Brasil. Será uma oportunidade de as cidades estarem na vitrine do Brasil e do mundo mostrando suas potencialidades”, afirmou.

O secretário de Turismo de Aracaju, Marlysson Magalhães, parabenizou o Estado pela participação nas quatro principais feiras do Brasil. “Sabemos da crise que o Estado vive e apesar de todas as dificuldades a Setur garantiu um estande na feira da Abav, maior feira do segmento e convidou todos os municípios para agregar. Mesmo assim, para fazer mais bonito e unir força em favor do turismo, algumas cidades se uniram e vão adquirir outro estande e espalhar as belezas sergipanas pela feira”, ressaltou.

