Inovar: Creci-SE realiza mais um módulo de Documentação Cartorária

Creci-SE realiza mais um módulo de Documentação Cartorária

31/07/19 - 06:03:11

Na última semana, o auditório do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe (Creci-SE) sediou a segunda parte do módulo “Registro de Imóveis Procedimental”, do curso de Documentação Cartorária. A capacitação foi ministrada através do programa pedagógico do Conselho, o “Inovar”, em parceria com a Associação dos Notários e Registradores de Sergipe (Anoreg-SE). Como nos demais módulos, a aula foi conduzida pelo especialista em Direito Imobiliário e oficial registrador Gabriel Campos de Souza.

A turma foi apresentada a diversos procedimentos relativos ao tema, como retificação de área de terreno, averbação de construção, regularização da construção, entre outros. “Muitas vezes, uma família quer vender o imóvel e se depara, na hora de efetivar a venda, com alguma dificuldade documental, o que dificulta a operação. Os corretores vieram para ver um conjunto de técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas para regularizar o imóvel”, frisou o professor.

A corretora de imóveis Alba Nobre participa com frequência dos cursos e palestras promovidos pelo Conselho. “É importante que estar atualizada para melhor atender aos nossos clientes, orientando-os com as informações corretas de acordo com as suas necessidades”, pontuou a profissional, que tem participado dos módulos de Documentação Cartorária. Para o presidente Sérgio Sobral, é visível o crescente interesse da categoria por especializações e por conhecimento: “Através do programa Inovar, o Creci Sergipe proporciona muitas oportunidades de aprimoramento profissional, e é gratificante ver tantos profissionais aproveitando esses momentos”.

