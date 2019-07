Inscrições abertas: PMA abre quase 3.000 vagas em cursos e oficinas de capacitação

31/07/19 - 16:00:42

A partir desta quinta, 1º, a Prefeitura de Aracaju, abre inscrições para 2.840 vagas em cursos e oficinas de capacitação profissional, disponibilizados por meio do serviço de qualificação profissional desenvolvido pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat). As capacitações são oferecidas de acordo com o Planejamento Estratégico da atual gestão municipal, que possui a meta de alinhar as qualificações oferecidas ao aracajuano à necessidades do mercado de trabalho.

Do total de vagas, 870 são para os cursos livres, ministrados pela própria Fundat nas Unidades de Qualificação Profissional (UQP’s) e nas associações e instituições parceiras da Fundação, espalhadas em diversas regiões da capital.

Além disso, 1.400 vagas são destinadas às oficinas oferecidas por meio da parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Faculdade Estácio, e que serão realizadas na Escola do Legislativo e na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Sergipe (SRT/SE), também parceiras da Fundat. Somado a isso, 570 vagas também foram proporcionadas para a realização das oficinas, voltadas ao segmento da construção civil, disponibilizadas em parceria com o Home Center Ferreira Costa.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente de segunda a sexta, das 7h às 17h, na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou diretamente na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) onde ocorrerá o curso.

No ato da inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: original do RG, CPF, Número de Identificação Social (NIS), comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar). Para os cidadãos que tiverem entre 14 e 17 anos, será obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsável, que também precisarão apresentar o RG e CPF. Para mais informações, cidadão deve entrar em contato através do telefone (79) 3179-1331.

Confira abaixo as opções de cursos disponíveis e as informações essenciais para cada turma:

Cursos livres nas unidades de Qualificação Profissional

– Agente de Limpeza Predial: 80h |Início: 21/08 | Horário: 13h às 16h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto| Local de realização: CQUP 17 de Março (Avenida I, S/N, Bairro 17 de Março);

– Informática Básica: Carga Horária: 100h |Início: 15/08 | Horário: 13h às 16h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: CQUP 17 de Março (Avenida I, S/N, Bairro 17 de Março);

– Técnicas Básicas em Design de Sobrancelhas: Carga Horária: 32h |Início: 22/08 | Horário: 08h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: CQUP 17 de Março (Avenida I, S/N, Bairro 17 de Março);

– Inglês Básico: Carga Horária: 120h |Início: 14/08 | Horário: 08h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Santa Maria (Avenida Alexandre Alcino, S/N, Bairro Santa Maria);

– Informática Básica: Carga Horária: 100h |Início: 14/08 | Horário: 08h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Santa Maria (Avenida Alexandre Alcino, S/N, Bairro Santa Maria);

– Telemarketing: Carga Horária: 30h |Início: 21/08 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Santa Maria (Avenida Alexandre Alcino, S/N, Bairro Santa Maria);

– Informática Básica: Carga Horária: 100h |Início: 16/08 | Horário: 08h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);

– Técnicas em Vendas: Carga Horária: 40h |Início: 19/08 | Horário: 08h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto| Local de realização: Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);

– Empreendedorismo Digital: Carga Horária: 60h |Início: 21/08 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto| Local de realização: Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);

– Informática Básica: Carga Horária: 100h |Início: 13/08 | Horário: 08h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança);

– Técnicas Básicas em Penteados: Carga Horária: 40h |Início: 26/08 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança);

– Inglês Intermediário: Carga Horária: 100h |Início: 14/08 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Inglês Básico | Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança);

– Atendimento com Qualidade: Carga Horária: 30h |Início: 20/08| Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Porto D’Antas (Rua Gerson Farias, n° 345, Bairro Porto D’Antas);

– Doces e Salgados: 40h |Início: 20/08 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Porto D’Antas (Rua Gerson Farias, n° 345, Bairro Porto D’Antas);

– Marketing Pessoal: Carga Horária: 20h |Início: 14/08 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Santos Dumont (Rua Sargento Brasiliano, n° 845, Bairro Santos Dumont);

– Bolos e Tortas: Carga Horária: 40h |Início: 20/08 | Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Santos Dumont (Rua Sargento Brasiliano, n° 845, Bairro Santos Dumont);

– Informática Básica: Carga Horária: 100h |Início: 19/08 | Horário: 08h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Coroa do Meio I (Rua Josué Carvalho Cunha, n° 2191, bairro Coroa do Meio);

– Inglês Básico: Carga Horária: 120h |Início: 13/08 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Coroa do Meio I (Rua Josué Carvalho Cunha, n° 2191, bairro Coroa do Meio);

– Doces e Salgados: Carga Horária: 40h |Início: 19/08| Horário: 08h às 11h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Coroa do Meio I (Rua Josué Carvalho Cunha, n° 2191, bairro Coroa do Meio);

– Espanhol Intermediário: Carga Horária: 100h | Início: 14/08 | Horário: 08h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Espanhol Básico | Local de realização: UQP Coroa do Meio II (Av. Desembargador Antônio Gois, s/n, bairro Coroa do Meio);

– Técnicas Básicas em Tapeçaria: Carga Horária: 30h |Início: 19/08 | Horário: 13h às 16h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: UQP Coroa do Meio II (Av. Desembargador Antônio Gois, s/n, bairro Coroa do Meio).

Cursos livres nas associações e instituições parceiras

– Técnicas Básicas de Arte em Feltro: Carga Horária: 30h |Início: 27/08| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Sociedade Essa – Espaço Solidário Santo Antônio (Av. São João Batista, 782 , bairro Ponto Novo)

– Corte e Escova: Carga Horária: 60h |Início: 22/08| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Cabeleireiro | Local de realização: Ceinfra (Rua Idalício Soares, nº 456, bairro Olaria);

– Técnicas Básicas em Bolsas Finas: Carga Horária: 30h |Início: 27/08 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Grupo de Apoio a Criança com Câncer de Sergipe – GACC (Av. Desembargador Maynard, nº 654, bairro Cirurgia);

– Técnicas em Vendas: Carga Horária: 40h |Início: 21/08| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Associação de Moradores e Amigos do Santa Tereza

– Brigadeiro Gourmet: Carga Horária: 8h |Início: 20/08| Horário: 08h às 12h / 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Avosos – Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Rua Leonel Curvelo, 55, bairro Suíssa)

– Técnicas Básicas em Papel Machê: Carga Horária: 30h |Início: 26/08| Horário: | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Associação de Mulheres Trabalhadoras em Reciclagem – MATER (Rua 18, 10, Conjunto Padre Pedro, bairro Santa Maria);

– Material Reciclado: Carga Horária: 30h |Início: 28/08 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) Incompleto | Local de realização: Associação Comunitária dos Moradores do Loteamento Senhor do Bonfim (Rua C, 26, Loteamento Senhor do Bonfim, bairro Farolândia);

– Bolos e Tortas: Carga Horária: 30h |Início: 22/08| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Projeto Esperança (Rua Claudionor Leite, 100, bairro Farolândia);

– Lanches Quentes e Frios: Carga Horária: 12h |Início: 26/08| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Instituto Rahamim (Rua Trinta e Dois, nº 122, bairro Santa Maria);

– Brigadeiro Gourmet: Carga Horária: 8h |Início: 20/08| Horário: 08h às 12h / 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Associação de Moradores do Bugio (Av. Centenário, s/n, bairro Bugio);

– Pães Caseiros Artesanais: Carga Horária: 12h |Início: 21/08| Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) Incompleto | Local de realização: Associação Lar Infantil Cristo Redentor – Licre (Rua São Gonçalo, 717, bairro 18 do Forte).

Oficinas em parceria com o Ferreira Costa

– Oficina de Aplicação de Produtos Fosco e Látex: Data: 06/08 | Horário: 18h às 20h | Público Alvo: Pintor | Nível: Básico | Local de realização: Auditório do Home Center Ferreira Costa (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, bairro Inácio Barbosa);

– Oficina de Preparação de Tinta com Efeito Mármore: Data: 07/08 | Horário: 18h às 20h | Público Alvo: Pintor | Nível: Básico | Local de realização: Auditório do Home Center Ferreira Costa (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, bairro Inácio Barbosa);

– Oficina de Aplicação de Tinta Efeito Mármore: Data: 08/08 | Horário: 18h às 20h | Público Alvo: Pintor | Nível: Básico | Local de realização: Auditório do Home Center Ferreira Costa (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, bairro Inácio Barbosa);

– Oficina de Assentamento de Pisos Grandes Formatos: Data: 12/08 | Horário: 18h às 20h | Público Alvo: Pedreiro/Mestre de Obras | Nível: Intermediário | Local de realização: Auditório do Home Center Ferreira Costa (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, bairro Inácio Barbosa);

– Oficina de Inspiração – Linha de Tintas para Decoração de Ambientes: Data: 13/08 | Horário: 18h às 20h | Público Alvo: Pintor | Nível: Intermediário | Local de realização: Auditório do Home Center Ferreira Costa (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, bairro Inácio Barbosa);

– Oficina de Impermeabilização: Data: 21/08 | Horário: 18h às 20h | Público Alvo: Pedreiro/Pintor | Nível: Básico | Local de realização: Auditório do Home Center Ferreira Costa (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, bairro Inácio Barbosa);

– Oficina de Impermeabilização de Fachadas: Data: 22/08 | Horário: 18h às 20h | Público Alvo: Pedreiro/Pintor | Nível: Intermediário | Local de realização: Auditório do Home Center Ferreira Costa (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, bairro Inácio Barbosa);

– Oficina de Sistema de Água Quente e Gás Infraestrutura: Data: 27/08 | Horário: 18h às 20h | Público Alvo: Encanador | Nível: Intermediário | Local de realização: Auditório do Home Center Ferreira Costa (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, bairro Inácio Barbosa);

– Oficina de Menos Tempo na Obra, Mais Dinheiro no Bolso: Data: 03/09 | Horário: 18h às 20h | Público Alvo: Livre | Nível: Básico | Local de realização: Auditório do Home Center Ferreira Costa (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, bairro Inácio Barbosa);

– Oficina de Segmentos de Energia-Sensores, Filtros de Linha: Data: 05/09 | Horário: 18h às 20h | Público Alvo: Eletricistas | Nível: Básico | Local de realização: Auditório do Home Center Ferreira Costa (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, bairro Inácio Barbosa);

– Oficina de Como Reparar a Estrutura de sua Obra: Data: 12/09 | Horário: 18h às 20h | Público Alvo: Pedreiro/Mestre de Obras | Nível: Básico | Local de Realização: Auditório do Home Center Ferreira Costa (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, bairro Inácio Barbosa);

– Oficina de Impermeabilização de Piscina, Tanques e Reservatórios: Data: 19/09 | Horário: 18h às 20h | Público Alvo: Pedreiro/Mestre de Obras | Nível: Básico | Local de realização: Auditório do Home Center Ferreira Costa (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, bairro Inácio Barbosa);

Oficinas em parceria com instituições de ensino superior

– Oficina de Auxiliar Administrativo: Data: 12/08 | Horário: 08h | Local de Realização: Escola do Legislativo de Sergipe – Elese (Praça Fausto Cardoso);

– Oficina de Liderança e Formação de Equipes: Data: 13/08 | Horário: 08h: | Local de Realização: Escola do Legislativo de Sergipe – Elese (Praça Fausto Cardoso);

– Oficina de Planejamento Estratégico: Data: 14/08 | Horário: 08h | Local de Realização: Auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (Rua Pacatuba, 171, bairro Centro);

– Oficina de Negociação e Administração de Conflitos: Data: 15/08 | Horário: 08h | Local de Realização: Auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (Rua Pacatuba, 171, bairro Centro);

– Oficina de Oratória: Data: 16/08 | Horário: 08h | Local de Realização: Auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (Rua Pacatuba, 171, bairro Centro);

– Oficina de Direitos e Deveres Previdenciários: Data: 16/08 | Horário: 08h | Local de Realização: Escola do Legislativo de Sergipe – Elese (Praça Fausto Cardoso);

– Oficina de Gestão Financeira: Data: 19/08 | Horário: 08h | Local de Realização: Escola do Legislativo de Sergipe – Elese (Praça Fausto Cardoso);

– Oficina de Libras: Data: 19/08 a 23/08 | Horário: 13h | Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Local de Realização: Auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (Rua Pacatuba, nº 171, Bairro Centro);

– Oficina de Relações Interpessoais: Data: 20/08 | Horário: 08h | Local de Realização: Escola do Legislativo de Sergipe – Elese (Praça Fausto Cardoso);

– Oficina de Assessoria de Comunicação / Marketing e Mídias Sociais: Data: 22/08 | Horário: 08h | Local de Realização: Escola do Legislativo de Sergipe – Elese (Praça Fausto Cardoso);

– Oficina de Ética e Compliance: Data: 23/08 | Horário: 08h | Local de Realização: Escola do Legislativo de Sergipe – Elese (Praça Fausto Cardoso);

– Oficina de Espanhol: Data: 26/08 a 30/08 | Horário: 08h | Instituição: Faculdade Estácio | Local de Realização: Auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (Rua Pacatuba, nº 171, Bairro Centro);

– Oficina de Atendimento com Qualidade: Data: 26/08 | Horário: 13h | Local de Realização: Escola do Legislativo de Sergipe – Elese (Praça Fausto Cardoso);

– Oficina de Mediação de Conflitos no Âmbito de Trabalho: Data: 27/08 | Horário: 13h | Local de Realização: Escola do Legislativo de Sergipe – Elese (Praça Fausto Cardoso);

– Oficina de Recepcionista: Data: 28/08 | Horário: 13h | Local de Realização: Escola do Legislativo de Sergipe – Elese (Praça Fausto Cardoso);

– Oficina de Análise e Melhoria de Processos: Data: 29/08 | Horário: 08h | Local de Realização: Escola do Legislativo de Sergipe – Elese (Praça Fausto Cardoso);

– Oficina de Porteiro: Data: 29/08 | Horário: 13h | Local de Realização: Escola do Legislativo de Sergipe – Elese (Praça Fausto Cardoso);

– Oficina de Gestão de Projetos: Data: 30/08 | Horário: 08h | Local de Realização: Escola do Legislativo de Sergipe – Elese (Praça Fausto Cardoso);

– Oficina de Empreendedorismo Digital: Data: 30/08 | Horário: 13h | Instituição: | Local de Realização: Escola do Legislativo de Sergipe – Elese (Praça Fausto Cardoso);

– Oficina de Informática Básica (20h): Data: 12/08 a 16/08 | Horário: 08h às 12h | Instituição: Fundat | Local de Realização: UQP Santos Dumont (Rua Sargento Brasiliano, n° 845, Bairro Santos Dumont);

– Oficina de Informática Intermediária (20h): Data: 19/08 a 23/08 | Horário: 08h às 12h | Instituição: Fundat | Local de Realização: UQP Santos Dumont (Rua Sargento Brasiliano, n° 845, Bairro Santos Dumont);

– Oficina de Informática Básica (20h): Data: 26/08 a 30/08 | Horário: 08h às 12h | Instituição: Fundat | Local de Realização: UQP Porto D’Antas (Rua Gerson Farias, n° 345, Bairro Porto D’Antas);