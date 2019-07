Inscrições para o Programa Jovem Senador irão até o dia 16

31/07/19 - 14:24:05

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que as inscrições para o Programa Jovem Senador continuam abertas até o dia 16 de agosto. Para se inscrever e participar da iniciativa o candidato precisa ser aluno do ensino médio e ter no máximo 19 anos. O projeto tem como objetivo levar um estudante para uma vivência parlamentar no Legislativo Federal em Brasília.

Para participar, o aluno deverá redigir uma redação no gênero dissertativo argumentativo de no máximo 30 linhas com o tema “Cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil”. Serão selecionadas três redações por estado, porém apenas uma será selecionada para participar da vivência com outros 26 estudantes das outras Unidades Federativas.

Os textos deverão ser entregues via correios regidos na folha de redação, juntamente com a ficha de inscrição e o checklist que estão disponíveis no site do Senado Federal (www12.senado.leg.br/jovemsenador) além das cópias de RG e CPF do estudante, do professor orientador e do responsável.

É importante ressaltar que a ficha de inscrição do aluno, deverá estar assinada pelo aluno, o responsável legal, o professor que orientou a redação e assinada e carimbada pelo diretor da escola.

O endereço para o envio é da Assessoria Internacional da Seduc, av. Murilo Dantas, nº: 881, Galeria Farol Center, sala nº 30, bairro: Farolândia, Aracaju/SE, CEP: 49032-490. O telefone de contato da Assessoria Internacional da Seduc é 3253-8112. As redações só serão válidas se a data do carimbo dos Correios for até 16 de agosto de 2019!

Programa Jovem Senador

O Programa Jovem Senador conta com a parceria do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), e o apoio das secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal. Tem como objetivo estimular nos estudantes do ensino médio a fazer uma reflexão sobre política, democracia e exercício da cidadania.

O Jovem Senador é um projeto anual que incentiva a participação cidadã dos jovens oferecendo uma experiência de vivência política no Parlamento. Por meio de um concurso de redação nacional, o projeto seleciona os melhores textos de estudantes de até 19 anos do ensino médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal.

Durante todo período de inscrição, a Seduc, através da Assessoria Internacional, estará fazendo a divulgação em diretorias regionais, em colégios, junto aos professores, inclusive àqueles que estão participando do Programa Missão Pedagógica no Parlamento/CEFOR/Câmara dos Deputados, e também através dos meios de comunicação disponíveis. Além disso todas as escolas que possuem turmas de Ensino Médio, em todas as suas modalidades, estarão recebendo via Correios, o material de divulgação da equipe nacional do Programa Jovem Senador.

“Acreditamos ser muito importante que o aluno do ensino médio reflita e amadureça sobre o seu papel social no município, no estado, no Brasil. Além disso, a participação do aluno neste concurso de redação também contribui bastante para a preparação para o Enem, através das informações que adquire sobre o tema, bem como no estudo das técnicas de elaboração da redação”, disse a Coordenadora Estadual do Programa Jovem Senador, professora Nádia Cardoso.

Para entender mais sobre o tema e verificar todos os passos da inscrição, acesse: https://www12.senado.leg.br/jovemsenador

Fonte e foto assessoria