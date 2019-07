VEREADOR NITINHO FALA SOBRE AS EXPECTATIVAS DO RETORNO DOS TRABALHOS NA CMA

31/07/19 - 12:52:38

Nesta quinta-feira, 1º de agosto, os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) retornam os trabalhos após o período de recesso. O presidente da Casa Legislativa, Nitinho (PSD), comentou a expectativa de aprovação de importantes projetos que beneficiarão ainda mais a população aracajuana.

De acordo com o gestor do parlamento, o Regimento Interno foi aprovado em 1ª e 2ª discussões e, após entendimento entre os parlamentares, será colocado em 3ª discussão com as emendas apresentadas pelos vereadores, e em Redação Final. Outro ponto importante é o andamento do concurso público da Câmara.

Sobre o assunto, Nitinho foi enfático. “Aprovamos antes do recesso o organograma da Câmara Municipal de Aracaju, que é o ponta-pé inicial para o concurso público. Agora, voltaremos a prosseguir com os trabalhos para lançar o edital e concretizar este sonho que, pois há quase 40 anos que não é realizado concurso na Câmara”, destacou.

O Regimento Interno é outra prioridade da gestão. “Nosso Regimento Interno estava muito defasado com várias coisas que estavam há muitos anos em desuso. Montamos uma comissão eclética, formada por vereadores da situação e da oposição, mais os assessores da Mesa Diretora, para construir e modernizar as leis que regem o parlamento. Esperamos aprovar para poder dar mais agilidade as ações dos vereadores”, finalizou Nitinho.

Por Danilo Cardoso

Foto Gilton Rosas