Obra na avenida Euclides Figueiredo: via terá ponto de bloqueio a partir de 5 de agosto

31/07/19 - 14:38:20

A Prefeitura de Aracaju executa uma importante obra de micro e macrodrenagem, acessibilidade, sinalização e requalificação do pavimento da avenida Euclides Figueiredo, uma das vias mais movimentadas da zona Norte da capital.

Para possibilitar a plena continuidade da execução dos serviços, a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, haverá um novo ponto de bloqueio no trânsito da região por causa do avanço da obra de drenagem.

O ponto de bloqueio será implantado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) no cruzamento da avenida Euclides Figueiredo com Benjamin Constant – em frente a um posto de combustíveis. O fluxo de veículos será alterado, assim como os itinerários dos veículos do sistema de transporte público que passam pela região.

Com isso, no sentido Aracaju/Nossa Senhora do Socorro, o condutor terá que entrar na rua E e seguir pela rua F até chegar à Benjamin Constant, de onde retornará à Euclides Figueiredo. Já no sentido oposto, Nossa Senhora do Socorro/Aracaju, o motorista deve acessar a Benjamin Constant, fazer o retorno para ir à rua G e retornar para a Euclides Figueiredo.

Agentes de trânsito estarão no local diariamente para organizar o trânsito e orientar os condutores. “É uma medida necessária para a continuação da obra, mas elaboramos um plano de trabalho com o objetivo de reduzir ao máximo os transtornos para quem passa pela via”, explica o superintendente da SMTT, Renato Telles.

O coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho, ressalta a importância de os condutores ficarem atentos às sinalizações. “Haverá placas no desvio e as pessoas devem redobrar a atenção ao passar pelo local e respeitar às sinalizações para que o tráfego flua sem grandes transtornos”, frisa.

Transporte público

A linha do transporte coletivo que será afetada por causa do desvio na Euclides é a 101 – Parque São José/Maracaju. O itinerário ficará da seguinte forma: No sentido Terminal Maracaju/Bugio/Parque São José, os veículos sairão do Terminal Maracaju, seguindo pela avenida Visconde de Maracaju, retornando atrás da Madeireira Itabaiana, passando pela rua Maria Terezinha dos Santos Menezes e a Euclides Figueiredo.

Já no sentido Parque São José/Bugio/Terminal Maracaju, os veículos passarão pela avenida Euclides Figueiredo, seguindo para a rua E (Loteamento Bahamas), rua F, avenida Visconde de Maracaju e o Terminal Maracaju.

Agentes de trânsito

Para alinhar os trabalhos e a atuação dos agentes de trânsito durante o desvio na Euclides Figueiredo, o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, se reuniu na manhã desta quarta-feira, 31, com os agentes na sede da superintendência.

“Reunimos as equipes, passamos minuciosamente as informações sobre o desvio e os trabalhos estão alinhados. Nossos agentes estarão diariamente na Euclides, atuando na organização do trânsito para garantir a mobilidade da população”, disse. A SMTT orienta que, se possível, os condutores busquem rotas alternativas.

Imagem SMTT