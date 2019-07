Os rumos da informação ‘amodernada’

31/07/19 - 00:11:09

Diógenes Brayner – [email protected]

Alguma coisa acontece no coração da imprensa em Sergipe. Não há um entendimento coerente com os fatos. Isso acontece dependendo da posição política que cada um adota, inclusive com propósitos que se distanciam do realidade da informação. A imprensa está abandonando a missão sagrada de informar e se tornando em centro de opiniões que, no fundo, não favorece a uma sociedade carente de verdades, que só chegam através de uma mídia isenta e pouco comprometida com bandeiras políticas.

Semana passada o assunto serviu de conversa entre dois repórteres e a constatação foi que “não se presta mais informações como há 10 anos atrás”. Ninguém tratou daqueles tempos, mas se constatou que o jornalismo não está na modernidade dos meios, mas na vocação e desprendimento de quem os usam. Na vontade de “ser” e não de apenas “aparecer”. Jornalismo é missão e não diletantismo. O profissionalismo está acima dos interesses grupais, mas em defesa de uma sociedade eternamente asfixiada pela força de todas as tendências.

A elaboração da notícia não pode ser confundida com a ganância pelo lucro, capaz de confundir toda uma estrutura de informação por interesses contrariados. Na conversa entre os dois repórteres, se constatou que as redações estão vazias e que o fechamento de cada edição não é mais a “hora do rush”, para escolha das manchete mais atraentes. Não se tem mais repórter policial, nem de cidade, nem de política, ou de esporte, as pautas bem produzidas, as reportagens e a buscas incessante pelo furo. As notícias chegas através dos release, que antes praticamente acabavam na lixeira.

As fontes, nem sempre confiáveis, são os grupos sociais em que se mistura verdades com mentiras, caracterizando o modismo do fake news para insultar e criticar inimigos e/ou adversários. Tanta luta para a profissionalização do jornalismo, com as faculdades, os diplomas e registros, para tudo acabar numa teclada, sem compromisso com a verdade e objetivo de criar factoides e escrachar alguém só por sacanagem.

Estamos todos meios perdidos e há necessidade de se encontrar um rumo pela verdade do fato e, jamais, pelo desejo de tumultuar um processo informativo, que orienta a quem ainda se preocupa em saber o que acontece em suas cidades, estados e no país, sem temer que esteja sendo absurdamente enganado.

Questão do Turismo

Pode terminar ainda esta semana o imbróglio sobre a Secretaria do Turismo, referente às mudanças no comando da Pasta. A informação é de fonte vinculada ao Palácio.

*** Não há um nome definido, mas tudo índia que o Turismo em Sergipe será conduzido dentro de uma estrutura diretamente voltada para recuperar o setor.

Continua paralisada

A Secretaria de Turismo continua praticamente parada [jamais andou] até uma decisão final sobre o secretário da Pasta. Manelito Franco Neto não pedirá para sair e o Governo tende a afastá-lo.

*** Independente de questões políticas e favorável ao desenvolvimento do Turismo no Estado.

Fábio Reis e recursos

O deputado federal Fábio Reis (MDB) entregou ontem o projeto da duplicação da adutora do Piauitinga ao governador Belivaldo Chagas e ao superintendente da Caixa em Sergipe, Diego Carraro.

*** O projeto é de R$ 83 milhões, mas já pode ser feito o desembolso de R$ 12 milhões para início das obras nos próximos dias.

Mais duas cidades

Segundo Fábio, a adutora do Piauitinga abastece de 180 a 200 mil habitantes e deixará Lagarto sem problemas por vários anos. Além disso, também leva água a Riachão dos Dantas e Simão Dias.

*** – A luta para conseguir esses recursos vem de 2014, ainda no Governo Temer, disse o deputado.

Agradece a Bolsonaro

Fábio Reis disse que ele e o governador Belivaldo Chagas agradeceram ao presidente Bolsonaro pela liberação desses recursos para a duplicação da adutora do Piauitinga.

*** O deputado comemora e diz que a obra é de grande importância para a região Centro Sul.

Imposição sem espaço

Rômulo Rodrigues (PT) disse ontem que está tudo bem no partido. Mas acrescentou: “há rumores que me deixam preocupado como, por exemplo; a busca da homogeinização de um pensamento consensual”.

*** Para ele isso “não dará porque será um foco gerador de crises, oriundas do método autoritário de sufocar posições mais lúcidas. Não há espaço para imposição”.

Lançar 50 candidatos

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz que tem visitado “muitos municípios, mantendo a aproximação com nosso agrupamento e com nossos eleitores”.

*** – Esperamos chegar em 2020 com um grupo ainda maior e melhor. Pretendemos lançar 50 candidatos a prefeito e o maior número de vereadores possível, disse.

*** Fábio Mitidieri acrescenta: “sempre digo que um partido se constrói todos os dias e não apenas nos 45 dias da eleição. Se fizermos o trabalho bem feito, continuaremos sendo o maior partido do Estado”.

As conversas continuam

Uma liderança expressiva do PT e outra do mesmo quilate do PSB conversaram muito no sábado passado. A do PT disse que o partido tem candidato a prefeito de Aracaju.

*** A liderança socialista não recuou: “O PSB também estará na disputa, podendo até ser eu”.

*** O petista avisou: “o partido prioritário para uma aliança com o PT é o PSB”. E o socialista propôs: “precisamos conversar mais”.

Sobre saída do PCdoB

O professor Bittencourt (PCdoB) disse ontem que não sabe se o prefeito Edvaldo Nogueira, também do PCdoB, vai deixar o partido. “O que sei é que o desejo do PCdoB é que ele permaneça”.

*** Segundo Bittencourt a decisão é única e exclusiva de Edvaldo: “nós respeitamos a decisão que ele tomar, afinal de contas Edvaldo é um quadro importante e que há 38 anos está em nosso partido”.

Samuel e São Cristóvão

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) disse ontem que está dialogando com todos os membros da oposição em São Cristóvão, buscando a unidade para ser candidato a prefeito do município.

*** Samuel está junto com o vice-prefeito Adilson Jr. (PDT), Lauro Rocha, Betão, Gedalva, Lilo e outros que fazem à oposição em São Cristóvão.

Sem qualquer pendenga

O Capitão Samuel acredita que seja o único da oposição que não tenha pendenga com qualquer um dos outros líderes de São Cristóvão.

*** Para Samuel, “isso conta a meu favor na unificação da oposição, além do trabalho social no município”.

Está sem conversar

O ex-senador Valadares (PSB) assegura que não está conversando com nenhuma liderança política sobre as eleições municipais do próximo ano, inclusive em Simão Dias, onde se comenta de uma possível candidatura sua.

– Se alguém do PSB estiver conversando, só se for o ex-deputado federal Valadares Filho.

Sobre entrevista de Sukita

O pedido para o ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, conceda entrevistas à imprensa ainda não foi julgado e está em andamento.

*** O pedido foi feito através da advogada Joseane, atual mulher do ex-prefeito.

Registro de legenda

Ontem houve reunião da União Popular, partido que já conseguiu assinatura suficiente para registro em Sergipe. A legenda será de esquerda e pretende atuar fora dos padrões dos partidos atuais.

*** A União Popular pretende unir nomes de esquerda que também estiveram na luta durante o período da ditadura militar.

João solidário a Glenn

O presidente regional do PT em Sergipe, João Daniel, prestou solidariedade ao jornalista Glenn Greenwald, “diante dos ataques desse Governo que agride a democracia e a liberdade de imprensa”.

*** – Não é o Bolsonaro e nem o ministro Sérgio Moro que vão calar a voz da luta em defesa da Democracia, disse João Daniel.

Um bom bate papo

Rosmam explica – O ex-secretário Rosmam Pereira diz que “não é verdadeira a informação de que serei candidato a vereador de Aracaju”.

Iniciativa privada – Rosmam está desenvolvendo projetos voltados para a iniciativa privada, tendo deixado, por hora e iniciativa pessoal, trabalho na esfera pública.

Está decidido – O deputado Gilmar Carvalho tende a deixar o PSC e está em conversa com o DEM, É pré-candidato convicto à Prefeitura de Aracaju.

Turismo é falado – O turismo jamais foi tão falado em Sergipe, neste momento em que nada se faz para colocar Aracaju como destino e não como passagem.

Opção como atração – O trade turístico quer atrair turistas sem oferecer uma única opção como atração. Abusa na teoria e se afoga na prática.

Por essa provação – Fernanda Costa diz no twitter: Sobre o Brasil, como diria meu pai: a gente precisa passar por essa provação. Concordo, mas não aceito.

Reunião de partidos – Sábado deve acontecer reunião de partidos que estavam juntos na oposição em 2016 e que se dividiram em 2018. Buscam uma recomposição.

Algumas mágoas – Algumas lideranças acham que não será possível um entendimento, em razão de algumas mágoas e porque hoje o caminho passou a ser outro.

Eles são muitos – Clóvis Silveira diz que se não tivermos cuidado, os idiotas vão tomar conta do mundo; não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos!