Para ter acesso aos serviços no Laboratório Central o paciente é encaminhado

31/07/19 - 13:56:37

O Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) realizou no primeiro semestre deste ano 52.980 análises. A unidade, que é responsável pelas ações laboratoriais de média e alta complexidade em Vigilância em Saúde e complementação diagnóstica, colabora através das análises, com o controle dos principais agravos de saúde pública da população.

De acordo com a gerente de Recepção e Coleta, Sandra Maria Cavalcante, nesses primeiros seis meses a maior demanda foram solicitações de exames de HIV, Hepatites virais, Citomegalovírus, Sífilis e Toxoplasmose, que são relacionados ao Programa de Proteção e Atenção à Gestante (Protege). “Também registramos no setor um numero expressivo de solicitações para Baciloscopia para Tuberculose, Influenza, PSA (Antígeno Específico Prostático) e testes para água de consumo humano”, detalhou.

Nesse período, o setor verificou um aumento considerável de recebimento de amostras para o diagnóstico de dengue, que utiliza as técnicas de Enzimaimunoensaio (Sorologia) e RT-PCR em tempo real (Biologia Molecular). “O trabalho realizado no Lacen conta com equipamentos que dispõem de tecnologia de ponta e são operados por profissionais capacitados, o que agiliza o tempo resposta das análises para tomada de decisão da Vigilância Epidemiológica do Estado e dos municípios”, informou o farmacêutico bioquímico, Cliomar Alves dos Santos, superintendente da unidade.

Em relação às análises de água de consumo humano, o Laboratório de Bromatologia processou um total 7.206 nos primeiros seis meses de 2019, sendo que no mesmo período em 2018, foram 4.123. As amostras de água coletadas nas mais diversas regiões do Estado passam por três tipos de testes: o físico-químico, que mede os teores de turbidez, pH (potencial de hidrogênio), cor e cloro residual; microbiológico, que apura o teor de coliformes totais e Escherichia coli; e o organoléptica, que verifica cor, sabor e odor.

Vale destacar que para ter acesso aos serviços no Laboratório Central o paciente é encaminhado pelo município, hospitais ou pelo médico. As unidades também podem enviar diretamente a amostra ou material coletado para o laboratório, que atende a demanda espontânea, como em casos de suspeita de Aids e Hepatites.

Conforme informações da gerente de Biologia Molecular, Gabriela Bezerra, o laboratório processa exames de carga viral e CD4/CD8, que são células de defesa do organismo, para monitorar o tratamento do paciente portador do HIV. “As drogas utilizadas no tratamento dos pacientes devem ser monitoradas através de análise laboratorial”, explicou.

Cadastro

As amostras encaminhadas pelos municípios para o Lacen Sergipe são realizadas via cadastro no Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial (GAL). O gestor preenche todas as informações da análise requerida e envia o material, que deve cumprir critérios de acondicionamento e transporte de amostra biológica, que visam assegurar a viabilidade das mesmas para análise.

Horários

O atendimento para recepção de amostras na unidade laboratorial funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 15h. Já para as coletas realizadas na própria unidade, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. No caso da coleta para o diagnóstico de Hanseníase, o serviço é realizado somente nas quintas e sextas-feiras, das 7h às 11h, e requer agendamento prévio, que pode ser realizado via contato telefônico: (79) 3234-6007.