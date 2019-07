PMA ANUNCIA MAIS DE 2,8 MIL VAGAS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES

31/07/19 - 14:02:12

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na manhã desta quarta-feira, 31, uma nova gama de cursos profissionalizantes que serão ofertados à população através da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), no mês de agosto. Ao todo serão disponibilizadas 2.840 vagas em cursos e oficinas de capacitação profissional para diversas áreas que atendam a demanda atual do mercado de trabalho. Esta é mais uma ação da Prefeitura de Aracaju concretizada pelas parcerias do Executivo Municipal com instituições de ensino superior pública e privadas, entidades e empresas.

“Esta é mais uma leva de cursos e oficinas que disponibilizamos para a população. Estamos dando continuidade a um trabalho que buscamos fortalecer desde que assumimos a gestão municipal com a finalidade de preparar as pessoas para concorrer às vagas de emprego. É mais uma parceria com as universidades, instituições de ensino, empresas e Ongs que nos possibilita abrir, a partir de amanhã, novas inscrições para capacitações que vão desde Informática Básica, até Construção Civil, passando por diversas modalidades importantes para que as pessoas que estão fora do mercado de trabalho ou que estejam procurando o primeiro emprego, possam disputar com pé de igualdade”, destacou o prefeito.

Edvaldo enfatizou que a definição da grade de cursos e oficinas tem como propósito atender ao que o mercado atual necessita. “Não foi uma escolha aleatória. A lista foi definida a partir de uma pesquisa realizada pelo Observatório de Emprego e Renda da Universidade Federal de Sergipe que verificou os setores que têm maior chance de empregabilidade para o cidadão. Além disso, temos convênios, como é o caso do Ferreira Costa, para que as pessoas que participam dos cursos tenham prioridade nos processos seletivos e nas contratações. É algo que me faz muito feliz porque é um trabalho com começo, meio e fim”, salientou.

O gestor também agradeceu às entidades parceiras e definiu a iniciativa como “um caminho para tirar o país da crise”. “Acredito que precisamos dar as mãos, acredito muito nas parcerias. Hoje, a Prefeitura pelos recursos que disponibiliza, não teria condições de ofertar um número tão grandioso de vagas. Quando nos somamos aos parceiros, ampliamos esse trabalho. Agregamos as entidades parceiras e estamos de mãos dadas, cada um dando o melhor de si para fazer a cidade avançar e o país encontrar no caminho do progresso e da sustentabilidade. Não é a forma definitiva para solucionar o problema, mas é um passo importante. Se cada um colocar seu tijolo nesse muro difícil de construir, que é o da qualidade de vida das pessoas, nós chegamos lá”, assegurou.

O reitor do Centro Universitário Estácio, Bruno Antunes das Chagas, elogiou a ação da Prefeitura. “Esse projeto casa completamente com os valores e com a missão da instituição. A missão da Estácio é educar para transformar, então através dos professores e dos nossos alunos que estão prestes a se formar, todos são supervisionados. Conseguimos ministrar cursos nas mais diversas áreas e todos possuem certificação da Fundat, chancelada pelo Centro Universitário”, disse.

Oferta

Os cursos e oficinas foram divididos por eixos que contemplam diversas áreas, entre elas Gastronomia, Informática, Marketing e Empreendedorismo. Do total de vagas oferecidas, 870 são para cursos livres que serão ministrados pela própria Fundat em suas Unidades de Qualificação Profissional (UQP’s), espalhadas pela capital, e em instituições parceiras. As demais, 1.970, serão distribuídas entre as oficinas disponibilizadas em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), o Centro Universitário Estácio, estas realizadas na Escola do Legislativo e na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Sergipe (SRT/SE), e com o Home Center Ferreira Costa.

“Tendo em vista a grande demanda que existe no mercado de trabalho por profissionais qualificados, estamos oferecendo esses cursos e oficinas de capacitação. A gestão do prefeito Edvaldo Nogueira prima por isso. Todos os cursos são certificados, o que dá credibilidade tanto a Fundat, quanto ao capacitado. Dividimos os cursos por eixos e as pessoas poderão se inscrever nas áreas de interesse. Todos os cursos e oficinas estão sendo disponibilizados de maneira gratuita. Entre os meses de maio e junho oferecemos cerca de seis mil vagas e a partir de setembro novas oportunidades serão divulgadas”, explicou a presidente da Fundat, Edivaneide Lima.

As inscrições se iniciam a partir de quinta-feira, 1º, podendo ser realizadas na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) onde ocorrerá o curso. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta, das 07h às 17h, munidos do RG, CPF, Número de Identificação Social (NIS), comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar). Para os cidadãos que tiverem entre 14 e 17 anos, será obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsável, que também devem apresentar o RG e CPF.

Para a assistente de Relacionamento de Marketing do Ferreira Costa, Carla Sobral, a iniciativa da Prefeitura aproxima os aracajuanos das empresas. “Nós, por exemplo, já trabalhávamos com capacitação e qualificação profissional, mas recentemente tivemos um estalo de firmar a parceria com a Fundat e poder fortalecer o elo com a população, expandindo nosso trabalho e alcançando o maior número de pessoas nas áreas de Construção Civil, Casa e Ambiente. Além disso, nosso setor de Recursos Humanos já buscava a Fundat durante as seleções, então o órgão municipal já tem prioridade de encaminhar profissionais. Esse filtro será ainda mais fortalecido”, afirmou.

