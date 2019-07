Policiais Militares prendem suspeito por estupro em Santa Luzia do Itanhy

31/07/19 - 10:11:33

Militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam um homem suspeito por estupro. O fato ocorreu no município de Santa Luzia do Itanhy, região Sul do Estado.

A equipe foi checar uma denúncia sobre uma briga em um evento, chegando ao local os policiais verificaram que não existia mais confusão, no entanto, foram informados que havia acontecido um estupro de uma jovem. Prontamente os policiais realizaram buscas e efetuaram a prisão de Rian de Jesus Ferreira, 18 anos, após ser reconhecido pela vítima e uma testemunha como suposto autor do delito.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes para adoção das providências cabíveis.