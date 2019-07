Praia para Todos: disponibilizado ônibus adaptado para projeto “Estrelas do Mar”

31/07/19 - 06:46:19

A Prefeitura de Aracaju ampliou a sua atuação no programa “Praia para Todos”, iniciativa da organização “Estrelas do Mar” em parceria com entes públicos, voltada para crianças e adolescentes com deficiência. Nesta terça-feira, 30, o prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu com o idealizador do projeto, Byron Silva, para anunciar que a administração municipal passará a fornecer o transporte dos participantes, através de um ônibus adaptado, o que facilitará o acesso às atividades de inclusão na praia.

“A sensação é de dever cumprido. Quero dizer que é uma alegria muito grande poder contribuir, mais uma vez, com o projeto Estrelas do Mar. Com a disponibilização deste veículo vamos contribuir para que o projeto volte à ativa, uma vez que eles estavam enfrentando dificuldade para transportar as crianças, jovens e adolescentes assistidos pelo projeto. Com mais essa ação, nossa parceria com esse programa grandioso se fortalece. Aproveito para parabenizar o idealizador e condutor, Byron, pela bela iniciativa”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Ao enaltecer seu encantamento pelo projeto, o gestor se disse “muito feliz” por poder colaborar com uma ação que, para ele, “transforma vidas”. “É uma emoção muito grande ver as crianças com deficiência entrando no mar com as cadeiras anfíbias, com as pranchas, e com o auxílio dos voluntários, que prontamente se disponibilizam a fazer um ato tão singelo, de bondade. É um projeto que encanta e estou muito feliz, como prefeito de Aracaju, por poder colaborar com esta ação. No ano passado doamos os equipamentos para que as pessoas assistidas possam ter acesso ao banho de mar e agora estamos ofertando esse ônibus adaptado para que os meninos e meninas, jovens e idosos possam se locomover com segurança. Aproveito para convidar a todos os aracajuanos para ir aos sábados, no bar Solarium, próximo à AABB, logo pela manhã, ver o projeto Estrelas do Mar em ação”, salientou.

O idealizador do Estrelas do Mar, Byron Silva não só agradeceu a Prefeitura pelo fornecimento do transporte como também elogiou a iniciativa. “A gente fica feliz em ver enveredado os esforços, tanto da Prefeitura como do Governo do Estado, para viabilizar o acesso à praia para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Essas pessoas estão tendo seus direitos garantidos, de usar os espaços públicos, graças ao transporte disponibilizado. Elas terão a oportunidade de ir à praia, um lugar que todo mundo gosta de estar. Então agradeço o apoio da Prefeitura a nossa iniciativa”, ressaltou.

O ônibus adaptado pertence à Secretaria Municipal da Assistência Social e ficará à disposição do projeto Estrelas do Mar aos sábados, dia em que são realizadas as atividades na praia. Além do ônibus, a Prefeitura também disponibilizará um motorista. Esta é a segunda vez que a Prefeitura de Aracaju, nesta gestão, se une ao programa. No ano passado, com um investimento de R$ 67,7 mil, a gestão adquiriu e doou para o projeto 30 pranchas de body board (15 delas adaptadas), 10 cadeiras de rodas anfíbias, 50 camisas com proteção ultravioleta e protetor solar.

O secretário da Assistência Social, Antônio Bittencourt, se disse muito feliz em poder inserir a pasta no programa. “A nossa secretaria acolhe as pessoas, então poder se somar a um projeto tão bonito dá ainda mais sentido ao nosso trabalho”, declarou. O secretário da Juventude e do Esporte, Antônio Hora Filho, também reiterou o apoio da secretaria ao projeto e anunciou que já está sendo feita uma licitação para a aquisição de novos equipamentos para garantir o acesso das pessoas com deficiência ao mar.

O secretário de Governo, Jorge Araújo Filho, que apresentou a demanda do transporte ao prefeito, ressaltou a importância da união de forças em prol do programa. “Mais secretarias envolvidas para garantir que mais pessoas possam se integrar ao projeto. Desde o primeiro momento que apresentei ao prefeito e aos secretários esta nova demanda, todos foram sensíveis à necessidade de garantirmos o transporte”, disse.

Foto Ana Licia Menezes