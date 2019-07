PREFEITURA NEGA QUE AULAS FORAM SUSPENSAS EM ESCOLA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

31/07/19 - 17:16:32

A prefeitura de Aracaju emitiu uma nota na tarde desta quarta-feira (31) desmentindo a informação de que teria suspendido as aulas em escola municipal.

A nota diz que “diferente do que informado na matéria, a Secretaria Municipal da Educação esclarece que as aulas não foram e nem estão suspensas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Presidente Vargas, localizada no bairro Siqueira Campos”.

A nota diz ainda que a falta de água foi suspensa por conta de ações de vândalos. “Em vista da falta de água, provocada pela ação de vândalos que fecharam o registro de água da escola (que está localizado fora do prédio da unidade), os alunos – que estão em semana de provas – foram dispensados após a realização das avaliações” e conclui dizendo que “a Semed já está providenciando uma solicitação a Deso para a mudança do registro para dentro do prédio da escola. Além disso, a Coordenadoria de Infraestrutura da Semed já esteve na unidade e corrigiu a situação com o registro”.