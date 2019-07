Prefeitura prepara programação diversificada para celebrar Nossa Senhora do Amparo

2º Passeio ciclístico será realizado no dia 11, como forma de homenagear os pais socorrenses e a co-padroeira do município

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), está preparando uma diversificada programação para celebrar a Co-Padroeira do município, Nossa Senhora do Amparo. Uma série de ações esportivas, culturais e artísticas foi planejada para comemorar a data.

Entre as atividades planejadas estão incluídos shows de artistas locais, assim como a realização do 2º Passeio Ciclístico do município, seguido de shows na Praça Getúlio Vargas, sede do município, que prometem agitar o público presente. A programação oficial será realizada nos dias 10 e 11 de agosto, data em que será celebrado também o Dia dos Pais, e por isso, uma série de homenagens aos pais socorrenses será prestada.

As comemorações serão iniciadas no sábado,10, a partir das 20h30, com apresentação da Quadrilha Junina Rosa dos Ventos, seguido da Banda Top 7, grupo Zabumbadores de Vó Lurdes, Marcelo Rodrigues, Forró Culturart e Banda Dez Porcento.

Já no domingo, 11, a programação terá início às 07h, com a realização do 2º Passeio Ciclístico, saindo da Praça da Cultura Cantor Pedro Rogério, localizada no Conjunto Marcos Freire I, com destino final na sede do município. Logo após, shows com artistas locais voltam a ser realizados na sede. No período da tarde, às comemorações terão início às 15h com apresentação da banda Zabumbadores de Vó Lurdes, Kauanzinho Love Boys e Banda Daora.

Programação religiosa

Com o objetivo de valorizar a fé e a religiosidade do povo socorrense, a Prefeitura estará apoiando a realização do novenário de Nossa Senhora do Amparo, que será realizado pela paróquia local entre os dias 06 e 14 de agosto, com programação diferenciada. Já no dia 15, uma procissão será realizada pelas principais ruas da sede, fechando a programação em homenagem a co-padroeira do município.

