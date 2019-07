SERTÃO RECEBERÁ R$ 15 MILHÕES DE INVESTIMENTOS EM DESSALINIZADORES DE ÁGUA

31/07/19 - 10:34:45

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentável e da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, garantiu a liberação de investimentos que permitirão a instalação de 55 novos sistemas de dessalinizadores e a manutenção dos 30 já instalados no estado, com a manutenção do Programa Água Doce. O programa é uma iniciativa do Governo Federal, que conta com a parceria do Governo do Estado de Sergipe, para a implantação, recuperação e o fornecimento de água de qualidade para um quarto da população rural do semiárido a partir da dessalinização das águas salobras e salinas.

A reunião para assinatura do Termo Aditivo ao convênio junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), foi realizada na tarde da última terça-feira, 30, em Brasília, pelo secretário Nacional de Infraestrutura Hídrica, Marcelo Borges e o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, com a presença do superintendente da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, Ailton Rocha.

“Com a assinatura desse termo aditivo, com investimentos que podem chegar ao valor estimado de R$15 milhões para o Programa Água Doce, vamos garantir a manutenção da política permanente de acesso a água de boa qualidade para o consumo humano que o governo do Estado de Sergipe já vem realizando”,

explicou Ubirajara Barreto, ressaltando a importância da reunião junto ao ministério.

Ainda em Brasília, a secretário da Sedurbs e o superintendente da Serhma participaram de reunião com o diretor da Agência Nacional de Águas (ANA), Ricardo Andrade. No encontro, foram discutidos programas importantes de governo e as ações de aprimoramento da implantação de instrumentos de gestão e de fortalecimento institucional. Segundo Ailton Rocha foram discutidas a manutenção de programas como o Progestão, Procomitês, Qualiágua, Produtor de Água, Monitor de Águas e Segurança de Barragens, com sinalização positiva para melhorar o problema das cheias que atingem a população do bairro Jabotina em épocas de chuvas fortes. “Falamos da possibilidade de utilizar parte dos recursos financeiros do Progestão ou do programa Águas de Sergipe para elaboração do projeto da barragem do Rio Poxim Mirim, que contribuirá para mitigar os efeitos das enchentes nos conjuntos habitacionais que ficam no bairro Jabotiana”,

acrescenta.

Já em reunião no Ministério da Cidadania, com a secretária Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana, Rita Passos, foi colocado em pauta projetos do Governo do Estado sobre inclusão social e produtiva por meio de capacitação de cooperativas de catadores de lixo, trabalho esse, que o Governo vem desenvolvendo por meio dos Encontros de Regionais de Empreendimentos de Catadores de Materiais Recicláveis, onde o governo oferece o aporte e apoio aos empreendedores da área.

Em todo o estado, são 1.840 catadores identificados no Cadastro Único (CAD único), que desempenham papel fundamental na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e recebem capacitação do governo.

“O projeto foi avaliado positivamente. A execução e prorrogação do convênio que trata da capacitação de organização dos catadores em cooperativas e da licitação para aquisição de materiais e equipamentos do projeto desenvolvimento de catadores de Sergipe. O dia foi de muito trabalho aqui em Brasília e de bons resultados para o nosso estado. Falamos sobre programas e projetos relacionados ao meio ambiente e a gestão de recursos para esta área que é fundamental. Conseguimos mais recursos, e estamos no caminho certo”, completou Ubirajara Barreto.

Fonte e foto assessoria