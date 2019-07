Setur e Santana do São Francisco buscam parceria para valorização do artesanato

Entusiasmado com o excelente trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e pela a inclusão da cidade de Santana do São Francisco no Mapa de Turismo, o prefeito da cidade, Júnior Barroso, esteve na manhã desta quarta-feira, 31, em uma reunião com o gestor da pasta, Manelito Franco Neto, para agradecer e formalizar novos projetos.

Entre os novos projetos apresentados durante o encontro está a criação de um selo para os marcar os produtos feitos com cerâmica, formando uma identidade local. Outro tema pautado foi a participação do município na Feira da Abav 2019, que acontece em setembro, na cidade de São Paulo.

Para o secretário, o município tem muitos atrativos que o mundo precisa conhecer. “A cidade fica às margens do Rio São Francisco com uma beleza natural incrível, onde constatei quando fiz a Rota do Imperador, um passeio de catamarã que reconstrói o trajeto feito por Dom Pedro II até chegar em Neópólis”, disse Manelito.

De acordo com o prefeito, Santana do São Francisco nunca havia entrado na rota do turismo, apesar de todas as potencialidades. “Para mim, enquanto prefeito e cidadão de Santana do São Francisco, incluir a cidade no Mapa do Turismo é a maior pauta da sua gestão. Todos sabemos que o artesanato produzido lá é comercializado em Sergipe, no Brasil e no mundo, mas, infelizmente vários atravessadores compram nossos produtos e colocam como se fosse feito em outra cidade”, ponderou Júnior Barroso.

