Capacitação sobre a “Jucese 100% Digital” acontecerá em Itabaiana e Estância

01/08/19 - 15:06:44

Oficinas serão ministradas aos profissionais da contabilidade nos dias 12 e 14 de agosto

Com o objetivo de capacitar o maior número possível de profissionais da contabilidade acerca do projeto “Jucese 100% Digital”, a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) promoverá a palestra “Registro Empresarial: sistema Agiliza 100% digital” nas cidades de Itabaiana e Estância, nos dias 12 e 14 de agosto, respectivamente, com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE). Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, no site da Jucese.

Em Itabaiana, a oficina acontecerá às 9h, no auditório da Regional da OAB Sergipe, localizada na Av. Dr. Luiz Magalhães, 9 – Centro. Já em Estância, ocorrerá também às 9h, na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Dr. Gumercindo Bessa, s/n – Centro.

A palestra é uma grande oportunidade para os profissionais da contabilidade – principais responsáveis pelo registro de empresas – conhecerem e aprenderem mais sobre a prestação de serviço de registro empresarial 100% pela internet, por meio do uso da assinatura digital (e-CPF) do empresário.

“Os profissionais da contabilidade são os agentes transformadores, os multiplicadores, que, junto aos empresários, mostrarão quanto o registro digital é seguro, rápido e econômico”, ressalta o presidente da Jucese, Marco Freitas.

Com a “Jucese 100% Digital”, a intensão da Junta Comercial é desburocratizar ainda mais a abertura, alteração e baixa de empresas em Sergipe. “A nossa missão é diminuir procedimentos, tornar a vida do contador e do empresário mais fácil. Não será mais necessário gastar tempo e dinheiro com papelada, deslocamento até a sede ou Escritórios da Jucese, com reconhecimento de firma de assinatura, com cópia autenticada, pois tudo será feito via Portal Agiliza Sergipe, por meio do certificado digital e-CPF”, destaca Marco Freitas.

