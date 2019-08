A expulsão de Gilmar do PSC

01/08/19 - 00:01:38

Diógenes Brayner – [email protected]

O PSC não vai expulsar o deputado estadual Gilmar Carvalho. Isso está decidido dentro do partido. A razão é que não houve qualquer problema que justifique essa ação e pode inclusive servir de leitura para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de que o ato de expulsão tenha outros interesses, assim como se desconfiou dos chamados candidatos laranja. “Não tem jeito desta expulsão ocorrer”, disse ontem um dos membros do PSC que defende isenção da legenda quanto ações do deputado para disputar a Prefeitura de Aracaju.

Gilmar Carvalho não abre mão de sua candidatura a prefeito da Capital, mas não encontra espaço para isso dentro do seu partido, mesmo que antes tenha declarado apoio à sua pretensão. O próprio Gilmar também não deseja e nem ficará no PSC. Tenta migrar para outra legenda e levar adiante o seu projeto de administrar Aracaju. Passa a impressão que deseja filiar-se ao DEM, mas a legislação não permite a troca e cada dia fica mais complicado conseguir a melhor forma para vê-lo nos palanques no pleito de 2020.

Gilmar talvez não saiba, mas dentro do seu provável novo partido há lideranças que não acreditam no êxito dessa mudança, porque consideram muito difícil que aconteça essa expulsão. Caso consiga, o DEM não recusará sua filiação e vai ouvir os demais novos e velhos filiados sobre a candidatura: “na política as coisas não se amarram sem que haja decisão da maioria”, disse um democrata que deixou o partido e está querendo voltar.

Um detalhe que faz o PSC recuar da expulsão é que o próprio partido anunciou publicamente, durante encontro na Assembleia Legislativa, que apoiava a candidatura do radialista a prefeito da Capital, mas poucos meses depois o expulsa sem justificar as razões da punição: “não será fácil explicar para a sociedade esse duplo comportamento em menos de três meses”, admitem líderes da legenda.

Nesse final de semana, Gilmar Carvalho terá uma conversa com o presidente regional do PSC, ex-deputado federal André Moura, com quem tem amizade declarada. O assunto será expulsão da sigla. Dentro do partido o comentário é de que Moura não atenderá ao pedido, exatamente por não ter acontecido nada para esse ato de punição máxima. Também para não abrir precedentes para outros requererem as suas saídas, dando como exemplo o deputado federal Valdevan Noventa, que também pretende deixar o PSC.

Apesar dessa posição possível, Gilmar demonstra otimismo com a possibilidade de trocar de partido.

Exoneração anunciada

A exoneração de Manelito Franco Neto da Secretaria do Turismo fora anunciada já há algum tempo, mas só ontem o governador Belivaldo Chagas resolveu decidir por seu afastamento da Pasta.

*** Manelito não estava se dando bem com o trade e exercia uma secretaria complexa, que merecia maior experiência. A demissão passou a ser quase uma exigência da área.

Zé não gostou do ato

Segundo informações que chegaram de Nossa Senhora do Socorro, o pai de Manelito, ex-prefeito José Franco, naturalmente não gostou do ato de demissão e teria rompido com o governador Belivaldo Chagas.

*** A indicação de Manelito foi um equívoco, que poderá ser revisto em outro momento, fora de uma mera indicação de caráter político.

Salles fica interino

O secretário da Comunicação, Salles Neto, assumiu interinamente a Setur, por tempo ainda não anunciado pelo governador Belivaldo Chagas. Tem muito trabalho pela frente e uma missão: reaproximação com o trade.

*** Além da reestruturação da Pasta e de fazê-la funcionar para atrair turistas a Sergipe e incrementar o setor.

Operação Marcha Ré

O delegado federal que comanda as investigações da Operação Marcha Ré já teria anunciado a setores da imprensa, que até sexta-feira “virá bomba” sobre a conclusão do inquérito.

*** Já em fase final, o objetivo é dar ampla divulgação dos fatos apurados e de pessoas envolvidas.

Discurso do ódio

O senador Rogério Carvalho (PT) disse, ontem, que o “cão farejador percebeu que o discurso de ódio e o antipetismo criado por ele não funciona mais! Agora quer enganar a população”.

*** Rogério prevê que “oportunamente, pula do barco. Mas a essência de maldade permanece”. E adverte: “chega de farsa e de intolerância”!

Alternativa independente

O Coronel Rocha, pré-candidato a prefeito e presidente do Cidadania em São Cristóvão, também é oposição ao prefeito do município, Marcos Santana.

*** Rocha diz que caminha à margem da oposição tradicional da cidade, se colocando como alternativa independente.

Objetivo é fortalecer

O presidente nacional do DEM, prefeito de Salvador ACM Neto, disse ao presidente estadual do DEM em Sergipe, José Carlos Machado, e ao deputado Gilmar Carvalho (PSC), que o objetivo principal do partido é se fortalecer no Nordeste.

*** Anunciou que essa missão foi entregue a Machado porque ele tem espírito agregador e habilidade para avançar na ampliação do DEM na região.

Migração de Gilmar

Durante o encontro com ACM Neto, o deputado Gilmar Carvalho disse que pretende disputar a Prefeitura de Aracaju no próximo ano e falou que tentará migrar para o DEM.

*** ACM Neto admitiu que uma candidatura própria a prefeito de Aracaju, “já é um avanço para o partido”.

Tem outros nomes

Apesar de Gilmar Carvalho querer migrar para o DEM, o partido tem conversado com outros nomes, também para ingressar no partido, buscando candidaturas nas eleições de 2020.

*** A filiação de Gilmar também passa por opiniões e desejos de pré-candidatos a vereador e dos vereadores com mandato que vão à reeleição.

Entenderam isso?

Subtenente Edgard Menezes cutuca: “se o presidente da OAB quiser saber quem matou o pai dele eu conto! Mas se os filhos do Bolsonaro quiserem saber quem mandou matar o pai deles, a OAB não deixa!”

*** E pergunta no final: “Entenderam agora”?

Reunião do Progressista

O presidente do Partido Progressista (PP), deputado federal Laércio Oliveira, realiza um encontro hoje na sede da legenda para recepcionar novos filiados.

*** São alguns prefeitos que escolheram o partido como sigla e vão disputar eleições no próximo ano.

Não trata sobre Aracaju

O PP não terá candidato a prefeito de Aracaju e vai se manter no bloco aliado ao governador Belivaldo Chagas, que apoia a reeleição de Edvaldo Nogueira.

*** Entretanto, para o Governo do Estado em 2024, Laércio não esconde que será candidato pelo partido.

Reunião de presidentes

Presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste vão se reunir em Aracaju, na sexta-feira, dia 09, para discutir e oferecer soluções para problemas da região.

*** Esses encontros, que já ocorreram eu outras Capitais, unem os parlamentares em defesa de seus Estados e do Nordeste.

Gilmar retorna a TV

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) retorna a TV Atalaia para apresentar o programa “Cidade Alerta”, mas mantém sua pré-candidatura.

*** A proposta é para Gilmar ficar até 31 de agosto, podendo continuar no mês de setembro.

Um bom bate papo

Velho Chico – Um empresário está querendo arrendar o Hotel Velho Chico, em Própria, mas o conselho da Emsetur não permitiu.

Meios políticos – As mudanças que ocorreram no Turismo já eram previstas, mesmo assim provocaram comentários nos meios políticos.

Ser candidato – O presidente do Tribunal de Contas, Ulices Andrade, não fala sobre candidatura ao Governo em 2022, mas também não descarta.

Chuvas intensas – As chuvas intensas começam a deixar Aracaju a partir da próxima semana e passarão a ser esporádicas. No Nordeste ainda há muitos temporais.

Volta a Alese – Deputados retornam hoje às sessões da Alese, depois do período de recesso. A previsão é de pouco movimento e só abre para valer na segunda-feira.

Sem explicações – Clóvis Silveira pede: Não viva dando muitas explicações. Seus amigos não precisam, seus inimigos não vão acreditar e os estúpidos não vão entender!

Oferece vantagens – Segundo o blog de Ricardo Noblat, na revista Veja, para aprovar Eduardo Bolsonaro como embaixador, governo oferece vantagens a senadores.

Desemprego cai – O desemprego no Brasil caiu no segundo trimestre, segundo o IBGE, mas o número de brasileiros desocupados atinge mais de 12 milhões de pessoas.

País das farras – O Brasil é o País das farras, Agora o TCU recomenda que o Supremo acabe com a “farra de passagens” na Corte. As mordomias eternas e constitucionalizadas envergonham o Brasil.