Abertas 175 vagas para cursos técnicos de Agroindústria

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que está disponível o edital nº 19/2019/GS/Seduc com a oferta de 175 vagas para os cursos técnicos de Agroindústria e Agropecuária no Centro Estadual de Educação Profissional Dom José Brandão de Castro, localizado no município de Poço Redondo, circunscrito à DRE 9.

O período de inscrição irá de 31 de julho até 21 de agosto. Para se inscrever, é preciso ter concluído o Ensino Médio, ter disponibilidade para frequentar as aulas no turno noturno, além de apresentar o histórico de conclusão do Ensino Médio com as médias das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática do 3º ano ou equivalente para apuração da média aritmética.

As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do Centro Estadual de Educação Profissional Dom José Brandão de Castro, localizado na rodovia SE 206 km 05, s/nº, assentamento Queimada Grande, Poço Redondo/SE, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os documentos necessários para a entrega são: Carteira de identidade – original/cópia; certificado de conclusão do Ensino Médio (original/cópia), o candidato que não estiver de posse do histórico poderá apresentar declaração da Unidade de ensino onde concluiu o Ensino Médio, constando a média final das disciplinas língua portuguesa e matemática. A declaração só terá validade de 30 dias a partir da data de emissão, devendo conter também carimbo e assinatura do diretor.

As vagas estão distribuídas em Agropecuária (105) e Agroindústria (70), a classificação será feita mediante a análise das médias finais entre as disciplinas Língua Portuguesa e Matemática da última série do ensino fundamental.

As matrículas serão realizadas no período de 26 a 30 de agosto, e o início das aulas está previsto para o dia 16 de setembro de 2019.

Acesse o edital.