BURACOS EM RUAS DO 18 DO FORTE DIFICULTAM O TRÁFEGO DE VEÍCULOS NA REGIÃO

01/08/19 - 14:48:50

Moradores da rua Neópolis, no trecho que compreende entre a avenida Maranhão e 1º de Maio, localizada do bairro 18 do Forte, estão cobrando atenção por parte da Emurb, por conta dos buracos que estão complicando o tráfego de veículos.

Segundo informações passadas por um morador, “o caso já foi comunicado à Emurb há cerda de dois messes, mas até agora nada foi feito e os buracos que eram pequenos, agora já estão virando crateras”, diz o morador, explicando que “são buracos a cada dois metros, como é o caso dos três que existem entre a Maranhão e travessa Senhor do Bonfim”.

Além desse caso, a situação pior é a parte da 1º Maio, e que passa em frente onde são recolhidos os cavalos apreendidos pela PMA. Nesse local, foi despejado concreto e que, com o passar do tempo, já está impedindo que carros de passeio passem pelo local.

Ainda segundo os moradores, “há mais um ano que não aparece uma máquina da prefeitura para fazer o serviço de tapa-buraco aqui no 18 do Forte e parte do Santos Dumont. Será que os moradores daqui não pagam impostos?”, questiona o morador.

Esse mesmo morador afirma que a única maneira de ser atendido pelo órgão, é reclamando através das emissoras de rádio. “Até parece que esse povo só faz após serem criticados. Eles podem evitar as críticas atendendo as reivindicações, mas não o fazem”, disse.

Munir Darrage