CAIXA ECONÔMICA PROMOVE REDUÇÃO DE ATÉ 40% NAS TAXAS DE JUROS AOS CLIENTES

01/08/19 - 05:27:02

Clientes poderão contratar cheque especial, crédito pessoal e capital de giro com taxas ainda mais acessíveis

A partir desta quinta-feira (1), a CAIXA passa a oferecer taxas de juros ainda mais acessíveis em algumas de suas principais linhas de crédito. O cheque especial para pessoa física e jurídica terá taxa máxima de 9,99% ao mês; o crédito pessoal estará disponível para contratação a partir de 2,29% a.m.; e o capital de giro, a partir de 0,95% a.m.. A depender do nível de relacionamento dos clientes, os descontos nas taxas de juros podem ser ainda maiores. Iniciativa precursora no mercado bancário, as novas taxas valem para atuais e novos clientes.

A partir do dia 19/08, o banco vai disponibilizar aos clientes pessoa física o pacote CAIXA Sim, que oferece cheque especial a partir de 8,99% a.m., redução de 33%; crédito pessoal a 2,29% a.m., corte de 21%; e o novo cartão de crédito CAIXA Sim, internacional, e sem anuidade, com crédito rotativo a 8,99% a.m..

Outra vantagem é a cesta de serviços, que dá acesso aos principais serviços utilizados pelo cliente, além de um seguro vida que cobre até R$ 4 mil de operações de crédito, em caso de sinistro, tudo a um custo de R$ 25 mensais, 100% reembolsáveis na forma de bônus celular. Com isso, todo o valor pago na cesta retorna ao cliente para uso com todas as grandes operadoras. Trazendo o salário ou os investimentos para a CAIXA, o cliente pode obter condições ainda melhores em diversas linhas de crédito.

Para os clientes Pessoa Jurídica com cesta de serviço contratada, serão oferecidos cheque especial com taxa também de 8,99% a.m., representando uma redução de aproximadamente 40%; capital de giro a partir de 0,95% a.m,; antecipação de recebíveis a 1,85% a.m. e cartão de crédito com a primeira anuidade gratuita.

Confira abaixo a tabela do pacote:

O objetivo da ação é ofertar linhas de crédito mais vantajosas e que atendam de forma efetiva as necessidades dos clientes do banco, proporcionando rapidez na contratação com um atendimento prioritariamente digital, inclusão bancária e educação financeira, melhorando a relação das famílias com as finanças. Mais informações podem ser acessadas no site da CAIXA, no endereço www.caixa.gov.br/agorasim.

Melhores taxas:

Além dos produtos acima, a CAIXA conta com taxas de juros reduzidas também em diversas linhas de crédito, como o crédito consignado, linhas de financiamento de bens, crédito pessoal com garantia de imóvel, e penhor de joias, entre outras. Mais informações podem ser obtidas no site do banco (www.caixa.gov.br), no canal 08007268068 – Opção 3, ou em qualquer uma das mais de 4 mil agências e postos de atendimento espalhados pelo país.

Assessoria de Imprensa da CAIXA