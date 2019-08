Com a maré alta, canal transborda e provoca alagamentos na avenida Acrísio Cruz

01/08/19 - 17:12:33

Embora acostumados com os problemas provocados pela maré alta, os moradores Acricio Cruz foram surpreendidos na tarde desta quinta-feira (01) com as águas de canais que transbordaram e invadiram algumas ruas dos bairros 13 de Julho e a Salgado Filho.

O alagamento das ruas foram flagradas por populares que fotografaram as ruas completamente alagadas. O local que mais chama a atenção no momento é na avenida Acrísio Cruz, próximo ao Batistão.

Essa é uma situação que ocorre constantemente mas que não chega a causar prejuízos.

Foto colaboração Dr. Márlio Damasceno