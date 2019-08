LBV entrega cestas de alimentos as famílias em situação de vulnerabilidade

01/08/19 - 13:59:10

A Legião da Boa Vontade (LBV) deu início à entrega das cestas de alimentos não perecíveis arrecadados por meio de sua tradicional campanha Diga Sim!, iniciativa de caráter emergencial, que beneficiará famílias em situação de pobreza que enfrentam principalmente nesse período do ano, as estiagens e as cheias.

Com essa mobilização social, a Legião da Boa Vontade visa contribuir para minimizar o sofrimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social. Em Sergipe, a entrega acontecerá no dia 06 de agosto (terça-feira), às 9 horas, nos municípios de Monte Alegre e Nossa Senhora da Gloria, onde serão beneficiadas 300 famílias que passaram por situações de alagamentos com as fortes chuvas que atingiu parte dos municípios sergipanos.

Ação solidária

A meta da LBV é entregar 12.500 cestas de alimentos, contendo itens básicos e que estejam de acordo com os costumes regionais, para famílias nos seguintes Estados: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Quem quiser colaborar para a campanha, ainda dá tempo de ajudar! Basta entrar acessar o site www.lbv.org, entrar em contato pelo tel.: 0800 055 50 99, ou ainda dirigir-se a uma das unidades da LBV (lbv.org/enderecos) e levar itens como arroz, feijão, óleo, açúcar, café, leite em pó, macarrão, extrato de tomate, farinha de trigo, farinha de mandioca, flocão de milho, carne de charque, gelatina, massa para bolo entre outros.

Para saber mais sobre a entrega das doações, acesse o endereço LBVBrasil no Facebook, no Instagram e no YouTube.

Serviço

Evento: Entrega de cestas arrecadadas por meio da campanha Diga Sim!, da LBV.

Data: 06/08 – terça-feira

Horário: 7 horas (saída da sede da LBV) | 9h Entrega nas comunidades

Local: Monte Alegre e Nossa Senhora da Gloria

Outras informações: (79)3241-4614 | www.lbv.org

Fonte e foto assessoria