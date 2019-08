CORREIOS: A NEGOCIAÇÃO CONTINUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÁ NORMAL

01/08/19 - 09:23:16

Após audiência realizada pelo ministro Renato de Lacerda Paiva, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nessa quarta-feira (31), Correios e representações sindicais mantêm as negociações para assinatura do acordo coletivo da categoria, que continuam sendo mediadas pelo TST. Também ficou decidido que o Acordo Coletivo 2018/2019 continuará vigente até 31/8/2019 (a vigência era 31/7/2019).

Os Correios informam que todos os serviços estão sendo prestados normalmente em todo o Brasil e orientam os clientes a, em caso de dúvida, buscarem informações nos canais oficiais da empresa, pela internet (http://apps2.correios.com.br/faleconosco/app/index.php) ou ligando para a Central de Atendimento no 0800 725 0100. A central atende de segunda a sexta-feira das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h (horário de Brasília).