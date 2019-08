DEPUTADA VOLTA A COBRAR O FECHAMENTO DO ZOOLÓGICO EM ARACAJU

01/08/19 - 13:35:36

Ao retornar às atividades legislativas na manhã desta quinta-feira, 1º, a deputada Kitty Lima (CIDADANIA), falou sobre a importância de fechar o c zoológico localizado em Aracaju.

“Eu não vou parar de lutar para isso e a felicidade que eu tenho é que todos os órgãos que a gente está entrando em contato, querem o fim do zoológico, pois não tem verbas para sustentar, sem contar com o problema das jaulas pequenas e enferrujadas. Um crime com os animais”, lamenta.

A deputada acrescentou que recentemente protocolou um pedido para que o veterinário do zoológico passe a quantidade de animais que podem ser readaptados aos animais e os que devem ser transferidos. “Nós vamos cuidar de tudo e não vamos perder a hora e é preciso que o governador entenda que o fim do zoológico deve ser imediato”, enfatiza.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza – Rede Alese